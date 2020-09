‘Effetto speciale’, nuovo singolo di CARRESE

In radio e in digitale dal 23 settembre

Con la sua voce intensa CARRESE è tra le più grandi scoperte della New Music Friday Italia di Spotify. Da oggi, mercoledì 23 settembre, sarà disponibile in radio e in digitale ‘Effetto speciale’, il suo nuovo singolo in uscita per Rumore di Zona, distribuzione The Orchard.

Un brano che racconta come l’amore, o qualsiasi altra forma di serenità, possa essere una via d’uscita anche in una situazione di chiusura totale come quella che tutti noi abbiamo vissuto in questo triste e strano periodo.

Volutamente suonato in acustico ‘Effetto speciale’ è un brano asciutto, diretto e un po’ retrò, che fa affidamento sul testo e sulla melodia. L’esigenza di realizzare una canzone naturale e diretta ha portato alla scelta di una produzione leggera ma ricca di suoni e strumenti veri, non digitali.

A questo proposito la cantautrice ha affermato:

Ho scritto ‘Effetto speciale’ durante il lockdown e lo abbiamo prodotto a distanza prima di poter avere la libertà di tornare in studio. La musica ha il potere di salvarmi sempre e questa volta, come un ‘effetto speciale’ lo ha fatto portandomi fuori da una routine fatta di ansie, pensieri negativi e tanta frustrazione.

Come per gli altri singoli di CARRESE anche ‘Effetto speciale’ è stato registrato allo Studionero di Roma e prodotto da Marta Venturini.

Biografia

Roberta Carrese, in arte CARRESE, è una cantautrice italiana. A 11 anni inizia a suonare la chitarra, strumento che tutt’oggi suona per accompagnarsi e scrivere le sue canzoni. A 14 anni intraprende un’attività live musicale per club e piazze locali. Dopo il diploma di Liceo Classico all’età di 19 anni si trasferisce a Roma per frequentare il DAMS presso l’Università di RomaTre e si laurea in Cinema,Tv e Nuovi Media nel 2017.

I primi anni romani sono significativi per la sua carriera. Nel 2015 partecipa alla terza edizione di The Voice of Italy nel team di Piero Pelù, ottenendo il secondo posto in finale. Come afferma l’artista, il talent è stata un’esperienza di crescita all’interno del difficile contenitore televisivo e mai un punto di arrivo. Dopo la partecipazione televisiva seguono due anni di concerti in tutta Italia, da sola, voce e chitarra, o con la band.

Verso la fine del 2017 interrompe la sua attività musicale per dedicarsi alla scrittura del suo primo album: inizia così a lavorare come commessa in un noto department store a Roma e fuori dal lavoro compone le sue nuove canzoni. A settembre 2018 incontra la produttrice Marta Venturini, Studionero, con la quale attualmente collabora per la produzione musicale dei suoi brani.

Nel 2020 pubblica quattro brani, il singolo d’esordio ‘Smart’ seguito da ‘Vetro’, ‘Nodo in gola‘ ed ‘Effetto speciale’.