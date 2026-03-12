Educare al rispetto degli animali, incontri con scuole napoletane

Il centro ‘La Collina di Argo’ è dotato di spazi per favorire la socializzazione tra cittadini e animali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nasce con l’obiettivo di sensibilizzare ragazze e ragazzi al rispetto degli animali il progetto ‘La Collina di Argo incontra le scuole’, promosso dal Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli e dall’Area di Coordinamento di Sanità Pubblica Veterinaria e Polo Didattico Integrato dell’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto del Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria.

Ieri, 38 studenti del quarto anno, sia dell’indirizzo Classico che Scientifico, del Liceo ‘Elsa Morante’ di Napoli sono stati ospitati presso il centro di accoglienza cani ‘La Collina di Argo’ per una giornata dedicata all’apprendimento sul tema del benessere animale.

Nell’aula didattica della struttura comunale, i ragazzi hanno approfondito i principi della corretta convivenza con gli animali da affezione, sviluppando un maggiore senso di responsabilità e acquisendo nozioni di etologia canina.

Accanto alla parte teorica, il progetto prevede anche un’importante componente pratica. Nell’area esterna di agility dog, gli studenti – affiancati da medici veterinari esperti in comportamento animale – hanno osservato da vicino i comportamenti di cani di età e storie diverse durante le interazioni con gli operatori e con gli stessi giovani partecipanti.

Il personale dell’ASL ha guidato ragazze e ragazzi lungo tutto il percorso formativo, favorendo un apprendimento diretto e coinvolgente.

Il progetto rappresenta inoltre un’occasione per far conoscere ai più giovani la realtà e i servizi offerti da ‘La Collina di Argo’, una struttura che non è soltanto un centro di accoglienza per cani.

Il complesso è infatti dotato di aree pic-nic, zone di agility dog e spazi di sgambamento, progettati per favorire la convivenza e la socializzazione tra cittadini e animali.

Questa attenzione alla diffusione di una cultura del rispetto si riflette anche nei risultati: la struttura registra oggi un tasso di adozioni pari al 90% degli animali ospitati, a testimonianza dell’importanza e dell’efficacia del percorso educativo rivolto alle nuove generazioni.