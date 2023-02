‘Eduardo artefice magico’ al Teatro Charlot

Riceviamo e pubblichiamo.

Tempo di prosa al Teatro Charlot di Pellezzano (SA). La seconda stagione invernale propone, venerdì 10 febbraio, ore 21:00, ‘Eduardo artefice magico’ della Compagnia dell’Arte.

Un viaggio nell’universo eduardiano, uno spettacolo in cui cinque anime sono legate da un unico destino: trovare la salvezza che forse solo le parole possono dare.

Un itinerario intessuto dal regista Antonello Ronga che rielabora un testo facendolo proprio, dando vita così a uno spettacolo unico nel suo genere.

Con questo omaggio al grande drammaturgo, attore, regista, sceneggiatore e poeta napoletano, le parole di Eduardo De Filippo prendono vita in forma nuova, ancorate al futuro, scardinate dalla tradizione e proiettate verso un teatro che ascolta le parole di tutti.

Spiega Ronga:

Sempre più spesso si vedono in giro persone che accumulano cose e oggetti come se fossero un’ancora di salvezza verso un passato che è stato, oppure come se si trattasse di una possibile strada verso il futuro, un futuro che si spera migliore.

È una sorta di mania sempre più diffusa, una specie di “sindrome dell’accumulo compulsivo”.

Da qui parte lo spettacolo: se invece di accumulare oggetti si accumulassero parole e, meglio ancora, le parole di un grande drammaturgo?

Se si accumulassero parole che sono diventate letteratura e, perché no, anche leggenda?