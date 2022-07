Edicole e chioschi, concessioni rinnovate a Napoli fino al 2032

Armato: ‘Così sosteniamo piccole attività e lavoratori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nuova linfa per l’economia cittadina. Dopo la proroga della concessione per i mercati, il Comune ha deciso che anche le concessioni del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, scadute nel 2020, saranno rinnovate per 12 anni.

Lo ha disposto l’Assessore alle Attività produttive Teresa Armato, intervenendo a tutela delle aziende del settore e per il mantenimento dei livelli occupazionali che vi sono impegnati.

Ha dichiarato l’Assessore Armato: