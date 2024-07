Edenlandia ospita il concerto gratuito di Livio Cori

L’artista si esibirà il 7 luglio nel celebre parco dei divertimenti di Napoli

Continua la serie di eventi musicali ad Edenlandia.

Domenica 7 luglio dalle ore 19:00 sarà la volta del concerto gratuito di Livio Cori, che si esibirà sul palco centrale dello storico parco di divertimento di Fuorigrotta, a Napoli.

Livio Cori, figlio della lava e del mare, come si definisce, è sulla scena musicale dal 2008, collaborando anche con artisti di grande levatura come Ghemon, Luché, Eitaway, Neffa e prendendo parte alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in coppia con Nino D’Angelo con il brano ‘Un’altra luce’.