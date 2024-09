Appuntamento il 9 settembre al Madrinato San Placido

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Lunedì 9 settembre, alle ore 11:00, presso il Madrinato San Placido sito in via Pio XII, n. 131 – Casoria, sarà inaugurato il nuovo Ecosistema educativo per i giovani e le famiglie dell’area nord di Napoli, finanziato dalla Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Interviene il Presidente Vincenzo De Luca.

