Economia e dazi Lazio, Angelilli incontra sindacati e imprese

Angelilli: ‘Raddoppiato il voucher internazionalizzazione con 10 milioni di euro e per l’attrazione di investimenti sono a disposizione 20 milioni di euro. Vogliamo aiutare le imprese a essere più competitive’

Le strategie a sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale del Lazio, sono state al centro della riunione svoltasi martedì 2 settembre nella Sala Tevere della Regione Lazio.

L’incontro è stato presieduto da Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria, all’Internazionalizzazione della Regione Lazio.

All’appuntamento hanno partecipato Alessandro Ridolfi, Direttore generale della Regione Lazio, Tiziana Petucci, Direttore allo Sviluppo economico, alle Attività produttive e alla Ricerca della Regione Lazio, Andrea Ciampalini, Direttore generale di Lazio Innova, Raffaele Trequattrini, Commissario del Consorzio industriale del Lazio.

La riunione ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali del Lazio che si sono fatte portavoce delle esigenze del mondo dell’industria e dell’artigianato, del commercio, dell’edilizia e della cooperazione.

Durante l’incontro sono stati forniti aggiornamenti sulle misure che la Regione Lazio sta attuando per favorire il tessuto produttivo regionale e l’economia territoriale in considerazione del contesto globale con focus su piano industriale, attrazione investimenti e internazionalizzazione anche alla luce degli eventuali effetti dei dazi.

La Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, dichiara:

Non possiamo ignorare ciò che sta accadendo sul piano internazionale, pertanto riteniamo utile e indispensabile mantenere alta l’attenzione sul mercato globale insieme agli stessi operatori economici che con esso si relazionano al fine di orientare e rafforzare le iniziative di sostegno alle imprese. A tale scopo abbiamo istituito un tavolo interistituzionale sull’impatto dei dazi sull’economia regionale con la funzione di osservazione e monitoraggio, ma soprattutto finalizzato all’adozione di iniziative molto concrete. Entro settembre è prevista la convocazione del tavolo da parte del Presidente Francesco Rocca. Intanto, abbiamo reso più consistenti le misure di supporto alle PMI raddoppiando l’importo del voucher internazionalizzazione che raggiunge una dotazione di 10 milioni di euro e destinando 20 milioni di euro all’attrazione investimenti nell’ambito del progetto Invest in Lazio.

Siamo determinati a difendere l’export regionale, forti anche della qualità e dell’eccellenza dei prodotti esclusivi che il sistema Lazio produce ed esporta.