‘Echoes from Home’ di Clarissa Colucci disponibile dal 9 gennaio 2026

Nuova fatica discografica nel solco del contemporary jazz

Riceviamo e pubblichiamo.

Consegnato alle stampe dall’etichetta indipendente Wow Records, disponibile in formato fisico e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 9 gennaio, ‘Echoes from Home’ è la nuova fatica discografica della cantante e compositrice Clarissa Colucci, intraprendente musicista accompagnata in questo progetto da cinque talentuosi compagni di note: Matteo Serra, clarinetto, Canio Coscia, sax tenore, Lorenzo Mazzocchetti, pianoforte, Sergio Mariotti, contrabbasso, e Federico Negri, batteria.

La tracklist del CD consta di sei brani originali, testo e musica, frutto della fervida creatività compositiva dell’autrice dell’album, eccezion fatta per ‘Send in the Clowns’, Stephen Sondheim, concepiti nel segno di una profonda indagine introspettiva attraverso cui si vivono sensazioni e si manifestano stati d’animo contrastanti.

Il tutto, in solco contemporary jazz, impreziosito da un elogiabile spirito di ricerca, soprattutto sotto l’aspetto melodico, armonico, ritmico e delle sonorità, da cui emerge un clima di sospensione emotiva.

Clarissa Colucci racconta così la genesi e descrive il mood di ‘Echoes from Home’:

Un viaggio che non segue mappe, ma strade interiori fatte di curve, attese e ritorni. Ogni brano è un frammento di questo cammino: momenti di approdo e pace, altri di lotta e smarrimento. È la storia di un andare e tornare, di una ricerca senza fine tra echi lontani e silenzi interiori.

Biografia

Cantante jazz e compositrice ispirata, sempre animata da una naturale predisposizione per la sperimentazione, orientata verso una ricerca stilistica che la possa rendere riconoscibile e personale, Clarissa Colucci è un fulgido talento dal futuro luminoso.

Oltre a una ricca formazione accademica, nel 2019 vince il Primo Premio nella ‘Sezione Cantanti’ della XVI edizione del concorso nazionale Chicco Bettinardi per ‘Nuovi Talenti del Jazz Italiano’.

Nell’arco della sua carriera, grazie alle sue notevoli qualità artistiche, stringe prestigiose collaborazioni al fianco di svariati musicisti blasonati in ambito nazionale e internazionale come Tyna Maria Casalini, Jamaaladeen Tacuma, Giuseppe Bassi, Francesco Angiuli, Nicola Cordisco, Davide Brillante, Massimo Greco, solo per menzionarne alcuni.