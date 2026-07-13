Ecco GENWRAP, l’app FREE per il tuo albero genealogico!

L’innovativa applicazione web progettata da Gionata Barbieri, Presidente dell’Accademia di Arnau Roger

Hai mai desiderato ricostruire la storia della tua famiglia, ma ti sei perso tra fogli sparsi, nomi dimenticati e software troppo complicati o a pagamento?

Oggi, l’Accademia di Arnau Roger ha una novità straordinaria per te.

Siamo orgogliosi di presentare GenWrap, l’innovativa applicazione web progettata dal nostro Presidente, il Prof. Gionata Barbieri, per rendere la genealogia un’esperienza semplice, intuitiva e affascinante.

GenWrap, oltre ad essere uno strumento di archiviazione, è un compagno di viaggio che ti permette di dare un volto e una storia ai tuoi antenati.

Libertà Totale

Niente registrazioni, niente installazioni. Apri la pagina e inizia subito.

Esperienza Personalizzata

Non limitarti ai nomi. Arricchisci il tuo albero con stemmi familiari, note storiche e aneddoti che rendono viva la tua memoria.

Flessibilità Creativa

Costruisci il tuo albero gradualmente. Salva il tuo lavoro nel formato dedicato .gwp e riprendilo esattamente da dove l’avevi lasciato, su qualsiasi dispositivo.

Organizzazione Chirurgica

Gestisci i tuoi dati creando sotto-alberi dedicati a rami specifici della famiglia.

Condivisione e Stampa

Vuoi mostrare i tuoi progressi? Esporta il tuo lavoro in PDF e stampa il tabulato completo delle tue generazioni per conservarlo tra i cimeli di famiglia.

Privacy Totale e Assoluta

GenWrap non memorizza alcun dato su server esterni. Il file .gwp viene generato direttamente nel tuo browser e risiede solo sul tuo dispositivo. Non esiste una “seconda copia” nel cloud: tu sei l’unico proprietario dei tuoi dati e nessun altro può accedervi, a meno che non sia tu a scegliere di condividere o pubblicare il tuo albero.

Rispetto delle scelte altrui

Grazie alla sua natura di strumento di uso personale, GenWrap ti permette di gestire l’albero mantenendo te stesso come focus. Questo ti consente di ricostruire la tua linea genealogica rispettando la volontà di parenti che preferiscono non essere inseriti o minori che non possono essere citati, garantendo la massima eticità nella gestione delle informazioni sensibili.

Uno strumento anche per studiosi

GenWrap è un potente alleato anche per la ricerca accademica e professionale. I file .gwp possono essere facilmente scambiati o integrati, facilitando la collaborazione tra studiosi.

Nota per la condivisione

Se decidi di pubblicare o divulgare gli alberi genealogici realizzati con GenWrap, ti chiediamo solo di citare il software come fonte, in conformità con la licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), che tutela il lavoro di sviluppo e permette al contempo la massima diffusione del sapere genealogico.

Crediamo che conoscere il proprio passato sia un diritto di tutti. Per questo, GenWrap è un servizio completamente gratuito.

Non servono competenze tecniche o artistiche, solo la voglia di esplorare la tua storia.

Inizia oggi a costruire il mosaico della tua identità. Benvenuto in GenWrap!

Per accedere a GenWrap cliccare sulla sezione “Servizi” nel menu del sito e poi cliccare “GenWrap”. In alternativa clicca qui: https://www.accademiaarnauroger.org/genwrap/

GenWrap è responsive, quindi può essere usato su ogni dispositivo ma è ottimizzato per postazioni PC.