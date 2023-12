Eccellenza italiana in ambito AI e nuove tecnologie

La Camera dei Deputati ha la sua prima opera digitale in formato NFT

Riceviamo e pubblichiamo.

Intelligenza artificiale e nuove tecnologie, un’opera digitale NFT dedicata all’inclusione e alla disabilità infantile è stata consegnata stamattina, 20 dicembre, alla Camera dei Deputati all’interno dell’appuntamento dedicato alle eccellenze italiane nel settore digitale presso la Sala della Regina.

Ha aperto i lavori alla Camera dove per la prima volta nella storia è stata consegnata all’esecutivo un’opera digitale NFT, l’On. Vito de Palma di Forza Italia tra i promotori dell’appuntamento prenatalizio voluto da Osservatorio ADR, centro di ricerca per l’innovazione sociale dedicato alle eccellenze del settore digitale.

Momento importante, la consegna dell’opera NFT dedicata alla disabilità infantile e all’inclusione sociale da parte del team di giovani tecnici accolti da un caloroso applauso del pubblico intervenuto. Con loro Giosuè Prezioso, coordinatore scientifico del team di lavoro costituito dall’Osservatorio ADR.

Tra i partecipanti del team è intervenuto anche l’ingegnere Stefano Mancuso Co-founder e COO dell’azienda Synapsia tra i creatori e progettatori di MAIA, il nuovo copilot tutto italiano di AI.

L’AI di MAIA nello specifico ha generato un’immagine che si è aggiunta a quelle che rappresentano dei momenti storici delle attività dell’istituto Vaccari nell’attività di volontariato a favore dei bambini disabili e che sono state raggruppate in un NFT, donato oggi per la prima volta nella storia alla Camera dei Deputati.

Il Prompt usato per generare l’immagine è di fatto un auspicio di un mondo migliore. Crea un’immagine che rappresenti un ambiente del futuro, dove i bambini disabili e non disabili possono interagire liberamente tra loro in un parco giochi progettato tenendo conto delle esigenze di tutti, con infrastrutture accessibili e tecnologie integrate che aiutano i bambini disabili a muoversi e vivere liberamente.

Un appuntamento quello odierno che consolida l’azienda Synapsia come player italiano tra le eccellenze nel settore di innovazione digitale e inclusione sociale.