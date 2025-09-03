East Bound Roma: la moda polacca contemporanea seduce la Capitale

Dall’8 al 10 settembre Roma ospita il manifesto polacco della moda responsabile, tra tradizione artigianale, creatività e sostenibilità #eastboundroma

Roma si prepara ad accogliere stilisti e creativi dalla Polonia per East Bound Roma, un evento unico che dall’8 al 10 settembre 2025 porterà nella capitale italiana il meglio della moda polacca contemporanea.

Showroom, incontri e una sfilata di moda, l’iniziativa si presenta come un vero e proprio manifesto del fashion che caratterizza la Polonia del XXI secolo, unendo il meglio della tradizione artigianale con la creatività dei nostri giorni e una crescente sostenibilità ambientale.

Il progetto, promosso dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale Polacco, organizzato dal Centro per lo Sviluppo delle Industrie Creative e dalla Fondazione Kraina, nasce per mostrare la Polonia come un laboratorio creativo in cui prende forma una nuova visione della moda: etica, responsabile e profondamente radicata nella cultura europea.

Negli ultimi anni, infatti, la tendenza moda del paese è stata all’insegna dell’equilibrio tra influenze globali e locali, forte attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla funzionalità.

A dare il via a questa 3 giorni all’insegna della moda e del design sarà un incontro che si terrà alle 19:00 di lunedì 8 settembre presso la Sala Mostra dell’Istituto Polacco di Roma in cui verranno presentati 15 brand polacchi di accessori.

Si prosegue poi il giorno seguente, martedì 9 settembre, con un incontro alle ore 12:00 con i designer, per arrivare poi al momento clou di East Bound Roma, mercoledì 10 settembre alle 19:00, in cui sfileranno sulla passerella della Galleria del Cardinale Colonna, 10 stilisti con le loro collezioni.

L’evento mette in dialogo artigianato, upcycling, zero waste e creatività emergente, rafforzando i legami culturali tra Italia e Polonia. La produzione è affidata a Magdalena Christofi, con la regia di Waldek Szymkowiak e curata da Karolina Sulej.

East Bound Roma si rivolge ai professionisti della moda, al mondo imprenditoriale e culturale europeo, con l’obiettivo di presentare una nuova definizione di stile contemporaneo: autentico, sostenibile e internazionale.

Aleksandra Szymańska, Direttrice del Centro per lo Sviluppo delle Industrie Creative, sottolinea:

Presentiamo la Polonia come un luogo in cui convergono le narrazioni di moda più affascinanti della regione, e dove l’industria europea della moda può trovare ispirazione per costruire un futuro più responsabile e socialmente impegnato – proiettato in avanti e libero da complessi.

Karolina Sulej, curatrice dello show, spiega:

East Bound Roma è nato per far sì che le idee polacche di un’eleganza funzionale e quotidiana risuonino nel miglior contesto possibile, nella capitale di un Paese che da secoli valorizza l’artigianato. A Roma metteremo in evidenza la forza della maestria e delle competenze artigiane polacche, che si coniugano con i concetti di upcycling, zero waste e reinvenzione di ciò che altrimenti verrebbe scartato. È l’equivalente polacco della sprezzatura italiana, lo chiamiamo eleganza senza sforzo. O, più semplicemente: chic!

A sfilare in passerella saranno 10 designer: Jackob Buczyński, Jan F Chodorowicz, Hector&Karger, Marlena Krawczyk, MMC, Natasha Pavluchenko, Mariusz Przybylski, Justyna Rożek, Monika Surowiec, VICHER.

I brand presenti nello showroom saranno: Atomy, Balagan, Yana Bezdushna, CACKO, Fryga, Kołnierz w Serduszko, Ania Kuczyńska, Lallu Chic, Melancholia, Vanda Novak, ORSKA, Sandra Skórka, TSUDA, Valium Hats, by Wróblewska.