È ufficiale, la Family Art Accademia dello Spettacolo apre il sipario!

Grande festa di inaugurazione in via Satrico 57 a Roma per l’apertura ufficiale della Family Art Accademia dello Spettacolo e della sede della Carmen Morello Productions srls.

Amici, conoscenti e passanti, hanno trascorso un pomeriggio in allegria, attratti dalla musica, dalle modelle, dalle ballerine.

Un continuo susseguirsi di esibizioni artistiche, un ricco buffet e un finale esuberante con tutto il team della Family Art che, ballando e cantando, ha coinvolto il pubblico presente.

Torta finale con brindisi e dj Davide Spinoso, il tutto ripreso dalla giornalista Maria Luisa Lo Monte che ha immortalato i momenti più belli della giornata.

Un ringraziamento speciale va a Don Luigi detto anche il Prete degli Artisti, che ha benedetto la sede della Family Art e della CMP, amico di Carmen Morello da tanti anni e padre spirituale di numerosi artisti italiani.

Altro ringraziamento all’amica stilista siciliana Eva Sciascia Couture che ha partecipato all’evento facendo indossare a delle splendide modelle le proprie creazioni realizzate a mano.

Pizzi, trasparenze, cappelli, sinonimo di grande eleganza e anche sensualità mai volgare, hanno incantato gli ospiti presenti e i tanti turisti cinesi che alle spalle del Colosseo hanno fotografato le modelle durante la registrazione di un breve spot per l’evento della Family Art.

Rachele, Giada, Ilaria e Martina sono anche finaliste nazionali del concorso I Superbelli d’Italia, mentre Sandra Sestili già modella over vincitrice dello scorso anno, sarà una delle protagoniste di Reality Travellers Istanbul.

Carmen Morello amministratore unico della CMP srls e titolare della Family Art Accademia dello Spettacolo, si è circondata di professionisti dello spettacolo, del teatro, del cinema e della moda.

Direttore artistico della Family Art è Jano Di Gennaro, artista conosciuto al grande pubblico, attore, cantante, presentatore e insegnante di recitazione e musical con anni di esperienza nel settore.

Frances Sapphire regista, sceneggiatrice, pittrice, cantante, interprete, insegnerà pittura, disegno e recitazione cinematografica.

Angelo Pelagalli, attore e insegnante di dizione e recitazione.

Gabria Bellanti ex modella e organizzatrice di eventi d’alta moda, insegnerà storia della moda, portamento, posa fotografica.

Chiara Alivernini, sceneggiatrice, attrice, regista teatrale, insegnante di dizione, recitazione, doppiaggio e musical. Per il 2025/26 si occuperà di mettere in scena con gli allievi, il musical ‘Wicked’.

Vittorio Aliotta, attore, regista teatrale, insegnerà dizione e recitazione.

Anna Bruno, cantante lirica conosciuta e apprezzata, insegnerà canto lirico.

Maurizio Massimi, maestro di musica, musicista, cantautore, insegnerà canto e pianoforte.

Emily Rose Wilson, insegnante di canto moderno.

Mirko Di Noia, fumettista, insegnerà fumetto.

Raoul Morandi, organizzatore di eventi, casting, coreografo, insegnerà balli di gruppo e si occuperà dei casting per la televisione.

Addetto stampa ufficiale, Francesco Caruso Litrico.

Nel corso dell’anno si alterneranno registi e casting director per le masterclass con gli allievi.

Alla fine dell’anno verrà realizzato un musical e un cortometraggio da presentare ai Festival nazionali e internazionali, con protagonisti tutti gli allievi.

La Carmen Morello Productions srls, riprenderà a novembre le produzioni dei suoi format TVV Chef per una Sera, Reality Travellers e Artinscena e ad ottobre ci sarà la finale nazionale del concorso I Superbelli d’Italia e I Superbravi d’Italia ideato e prodotto dalla CMP, che si svolgerà sulla Nave Grimaldi Lines verso Barcellona, confermati oltre 180 partecipanti provenienti da tutta Italia.

A novembre, invece, ed esattamente dal 27 al 1° dicembre, Reality Travellers atterrerà a Istanbul in Turchia, per registrare 3 esilaranti puntate con diversi protagonisti che si racconteranno e ci faranno vedere questa meravigliosa città.

La Carmen Morello Productions srls svolgerà anche attività di casting per cinema e televisione e proporrà anche i propri artisti per eventi live, eventi aziendali, sfilate di moda, pubblicità, programmi televisivi e produzioni cinematografiche.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sia per i corsi che per l’agenzia.

Per info e iscrizioni:

www.familyartaccademiadellospettacolo.it

Foto per gentile concessione della CMP Production.