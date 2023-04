‘È tutto grigio’, nuovo singolo dei Palinurus

Disponibile dal 27 aprile

Fuori da giovedì 27 aprile 2023 ‘È tutto grigio’, il nuovo brano dei Palinurus, secondo singolo estratto dall’album che potrete ascoltare da settembre 2023.

Il pezzo, arricchito da influenze pop rock, presenta un sound composto da chitarre taglienti, sintetizzatori potenti, tra cui un DSI analogico, che dona energia ai ritornelli, e Pad digitali per creare l’ambiente giusto.

Registrato e prodotto dai Palinurus, heysimo e Andrea Castelli al Crono Sound Studio di Milano, il singolo accompagna l’ascoltatore in un viaggio sul fondo del mare.

L’ambiente del testo è metaforicamente il fondo del mare, dove la luce non può arrivare e i colori sono indefiniti. In questo stato d’animo di sospensione, il tempo sembra statico, tutto si muove lentamente e in circolo, dando l’idea di una calma apparente dove trovare rifugio.

Lì è dove, guardando la vita scorrere verso la superficie, si è più liberi di guardarsi attraverso e scoprire le nostre fragilità.

Biografia

I Palinurus sono una band di Varzi, paese nell0Oltrepo pavese, composta da Fabio Bergamini, Andrea Matti, Paolo Balzarini e Carlo Emanuele Dirotti. Formatosi nel 2013, il gruppo pubblica nel 2017 il primo album ‘Fame di niente’, registrato e prodotto da Simone Sproccati, proponendo come singoli i brani ‘Testa bassa’ e ‘Secondo cervello’. Questa uscita dà vita a una serie di esibizioni dal vivo, dapprima nei locali limitrofi, e successivamente nel nord Italia.

Dopo anni di tregua, complice anche la pandemia, nel 2023, sempre col supporto di Sproccati presso il Crono Sound Studio, realizza il secondo lavoro in studio anticipato dal singolo ‘Philippe Petit’ uscito il 24 febbraio 2023.