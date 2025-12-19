E-Topic: Echi del Mezzogiorno d’Italia

Testo a cura di Gionata Barbieri, Presidente dell’Accademia di Arnau Roger

Lo studio del trasferimento istituzionale tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica nel Medioevo Avanzato è caratterizzato da una complessa dinamica di ricezione e adattamento.

La storiografia riconosce apertamente la difficoltà metodologica nel “misurare” con esattezza le influenze di governo, soprattutto considerando i periodi di sovrapposizione dinastica e la circolazione di élite amministrative.

Sebbene le epoche successive alla conquista aragonese del Regno di Napoli da parte di Alfonso il Magnanimo, XV secolo, mostrino un flusso preponderante di modelli amministrativi catalano-aragonesi e castigliani verso il Mezzogiorno italiano, esistono momenti istituzionali e campi specifici in cui la Spagna attinse direttamente, o attraverso un’ispirazione mediata ma strutturale, alle esperienze legali e amministrative maturate nei Regni di Napoli e Sicilia.

L’analisi di questi trasferimenti si deve concentrare sui periodi di preminenza istituzionale del Mezzogiorno, in particolare durante l’età normanno-sveva, quando il Regno di Sicilia costituiva l’avanguardia dello sviluppo statale europeo.

L’obiettivo è identificare gli schemi legali e amministrativi che erano così efficaci e precoci da essere replicati o servire da modello per le monarchie iberiche impegnate nel consolidamento dei propri apparati centrali contro il particolarismo feudale.

Il Regno di Sicilia come Modello di Stato Centralizzato

Il Regno di Sicilia, costituito dai Normanni e razionalizzato da Federico II di Svevia, è universalmente riconosciuto come uno dei primi e più avanzati esempi di Stato burocratizzato e centralizzato nell’Europa medievale.

La sua architettura istituzionale si fondava sulla legge scritta e su una sofisticata macchina amministrativa, in particolare negli ambiti della giustizia e delle finanze.

L’istituzione di una forte autorità statale nel Mezzogiorno, basata su un diritto regio unitario e su organi contabili specializzati, conferì al Regno di Sicilia un vantaggio cronologico e funzionale.

Mentre i regni iberici, come Castiglia e León, stavano ancora affrontando la frammentazione del diritto, i fueros, la Sicilia aveva già stabilito un modello di centralizzazione legale.

La resilienza di questa identità istituzionale, che rimase formalmente in vigore, nel caso di Napoli, fino al 1809 e in Sicilia fino al 1819, dimostra la sua robustezza e la sua capacità di influenzare i modelli istituzionali circostanti, inclusi quelli iberici, sia direttamente attraverso l’adozione di nomenclature amministrative, sia indirettamente attraverso la ricezione di codici giuridici.

Il Pilastro Giuridico: La Ricezione del Modello Codificato in Castiglia e León

L’ispirazione più profonda dall’Italia meridionale verso i regni iberici si manifesta nell’adozione del modello di Stato basato sulla Constitutio come strumento supremo per la centralizzazione del potere, un principio incarnato dal Liber Augustalis, Costituzioni di Melfi.

Il Precedente della Constitutio in Sicilia e Napoli

Il Liber Augustalis, promulgato da Federico II nel 1231, fu il primo grande codice legislativo dell’Europa medievale a basarsi su una chiara affermazione della sovranità regia.

I suoi obiettivi istituzionali primari erano la razionalizzazione dell’ordine giuridico, la riduzione drastica del potere dei feudatari e la limitazione dell’autonomia comunale.

Le Costituzioni non si limitarono a centralizzare il potere, ma introdussero anche la standardizzazione delle pene per reati specifici, come furto e omicidio, mirando a garantire maggiore equità e coerenza nel sistema giudiziario, un passo avanti cruciale verso uno Stato di diritto centralizzato.

Questo successo dimostrò alle monarchie europee che la legge scritta, ispirata al diritto romano, era lo strumento istituzionale definitivo per superare il particolarismo giuridico.

L’Ispirazione Mediata da Ius Commune e Las Siete Partidas

L’influenza del modello siciliano sui regni iberici fu veicolata in larga parte dalla Scuola di Bologna, la via dello studio, il centro nevralgico della rinascita del diritto romano medievale.

Il diritto canonico, intessuto di diritto romano, fu un efficace strumento di disseminazione di questa cultura legale.

L’esempio più emblematico di ricezione istituzionale in Castiglia e León è rappresentato dalle Siete Partidas, il grande codice promosso da Alfonso X detto il “Saggio” a metà del XIII secolo.

La composizione delle Partidas evidenzia una dipendenza quasi totale dalle fonti giuridiche elaborate e sistematizzate in Italia: il contenuto è tratto quasi interamente dal Corpus Iuris, insegnato a Bologna, dalle decretali e dai Libri Feudorum.

I Libri Feudorum, sebbene non esclusivi della Sicilia, rappresentavano una parte essenziale del diritto comune studiato nelle università italiane e fornirono il fondamento teorico necessario per la regolamentazione del diritto castigliano.

L’analogia istituzionale è chiara: Alfonso X perseguiva l’obiettivo di subordinare i fueros locali – le consuetudini – all’autorità monarchica attraverso la codificazione regia, un processo che ricalcava direttamente il progetto di centralizzazione attuato con il Liber Augustalis.

Il risultato, formalizzato con l’Ordenamiento de Alcalá nel XIV secolo, che subordinò i fueros alle Partidas, fu l’affermazione della legge regia come fonte normativa primaria, replicando il successo del precedente istituzionale siciliano.

Il Modello Finanziario: La Magna Curia Rationum e il Mestre Racional della Corona d’Aragona

L’ispirazione istituzionale dai domini italiani alla Spagna si estende anche all’organizzazione delle magistrature finanziarie, in particolare tra il Regno di Sicilia e la Corona d’Aragona.

La Sofisticazione della Magna Curia Rationum – MCR

La Magna Curia Rationum, MCR, del Regno di Sicilia, erede dell’amministrazione normanna e sveva, era l’organo supremo contabile-finanziario e giurisdizionale dell’isola.

I suoi ufficiali, i Maestri Razionali, gestivano settori vitali del patrimonio reale, inclusa la tesoreria, le dogane e la supervisione delle infrastrutture pubbliche.

Questa magistratura era così radicata che i suoi ufficiali godevano di significativi privilegi, come l’esenzione dal pagamento delle gabelle e delle tasse di sigillo.

La MCR incarnava un modello burocratico altamente specializzato e complesso, un elemento fondamentale per la gestione di un regno come la Sicilia, dove il patrimonio regio – demanio – e il controllo fiscale richiedevano una corte dei conti dotata di ampia giurisdizione.

Tale istituzione era talmente solida da mantenere la propria autonomia e da restare appannaggio di personale siciliano, nonostante le ingerenze iberiche ai vertici del potere politico.

L’Adozione del Modello e il Mestre Racional

Nella Corona d’Aragona, la magistratura del Mestre Racional operava come una struttura monocromatica con giurisdizione sovrastatale sui vari regni iberici.

Sebbene le dinamiche precise di creazione del Mestre Racional aragonese siano complesse, l’adozione del titolo di Maestro Razionale, il cui termine è chiaramente mutuato dal latino Magister Rationum siciliano, e la sua funzione di suprema corte dei conti suggeriscono una chiara ispirazione funzionale.

Il precedente siciliano divenne un modello esplicito durante l’espansione aragonese nel Mediterraneo. L’istituzione del Maestro Razionale del Regno di Sardegna nel 1339 è un indicatore significativo di questo trasferimento.

Sebbene l’incarico potesse essere nato come concessione personale a un ufficiale catalano, l’adozione del titolo e l’istituzione di una magistratura contabile autonoma sul modello di quella siciliana dimostrano che la Corona d’Aragona riconobbe e adottò il modello burocratico meridionale per la gestione dei suoi nuovi domini insulari.

La MCR siciliana era un’istituzione matura e funzionalmente parallela, o, in alcuni aspetti, superiore per anzianità e tradizione, al Mestre Racional aragonese, che aveva, tra le sue funzioni, anche quella di supervisionare, e talvolta confliggere con, la stessa corte dei conti siciliana.

Questo rapporto di complementarietà e tensione conferma che la struttura contabile siciliana era un modello preesistente che il sistema imperiale aragonese dovette integrare e, in parte, emulare.

La Dialettica Istituzionale: Contro-Influenza e Resilienza Siciliana

Per una comprensione completa, è necessario considerare il contesto istituzionale più ampio. La forza delle istituzioni siciliane preesistenti funse da filtro e, in un certo senso, da ispirazione inversa, obbligando il potere aragonese a negoziare e a riconoscere l’identità amministrativa isolana.

L’Inversione del Flusso e l’Influenza Castigliana sulle Finanze Siciliane

Nel XV secolo, la politica di centralizzazione aragonese portò all’introduzione di nuovi uffici in Sicilia modellati sulla realtà iberica. Un esempio è l’istituzione del conservator maior regis patrimonii, 1414, modellato sulla contaduría mayor de hacienda castigliana e inizialmente composto da ufficiali castigliani, il cui scopo era monitorare l’amministrazione finanziaria del patrimonio reale siciliano.

Similmente, fu introdotto l’oydor de comptes, auditor computorum, anch’esso funzionalmente mutuato per supportare l’azione dei Maestri Razionali nel controllo della contabilità.

Queste sovrapposizioni dimostrano la successiva tendenza iberica a controllare i flussi di reddito dell’isola 9, ma il fatto che la Corona d’Aragona fosse costretta a introdurre nuovi organi per aggirare o affiancare la radicata Magna Curia Rationum sottolinea la potenza e la preesistenza istituzionale del modello finanziario siciliano.

La ‘Frontiera Cancellieresca’ Siciliana

La manifestazione più eclatante della forza delle istituzioni di origine normanno-sveva è il meccanismo istituzionale noto come ‘frontiera cancelleresca’.

Questo meccanismo, peculiare del Regno di Sicilia nell’età dei Trastámara, imponeva che gli atti del sovrano aragonese, elaborati dalla real cancelleria esterna alla Sicilia, non potessero produrre effetti diretti sull’isola se non fossero stati “esecutoriati” localmente nella forma di lettere viceregie.

Questo processo era gestito dagli apparati cancellereschi locali, tra cui la Magna Curia Rationum e il Protonotaro. Gli alti ufficiali siciliani conducevano una rigorosa valutazione politica e giuridica per assicurare che le disposizioni regie non violassero i privilegi del Regno di Sicilia.

Solo dopo questa verifica, l’atto otteneva piena validità attraverso la redazione della littera executoria, l’apposizione del sigillo del regno di Sicilia e la trascrizione nei registri della MCR.

Questo meccanismo di filtro e validazione, ancorato alle antiche istituzioni siciliane, è la massima espressione della loro resilienza. Esso dimostra che la fondazione istituzionale del Mezzogiorno non solo ispirò i regni iberici in un primo momento – diritto e contabilità -, ma generò un sistema talmente robusto da imporre i propri termini e la propria autonomia amministrativa e giuridica alla successiva struttura imperiale aragonese.

L’Eredità Istituzionale del Mezzogiorno Iberico

La ricerca conferma che i regni spagnoli medievali, in particolare Castiglia e León e la Corona d’Aragona, si ispirarono a istituzioni e concetti istituzionali italiani, in particolare del Regno di Sicilia e Napoli, in due aree cruciali per la costruzione dello Stato moderno:

Sistemi Giuridici Centralizzati: In Castiglia e León, l’adozione del diritto romano e canonico, sistematizzato dalla Scuola di Bologna, fu cruciale per la creazione delle Siete Partidas.

L’ispirazione istituzionale primaria risiedeva nell’obiettivo politico di centralizzazione e supremazia della legge regia, un modello stabilito un secolo prima dal Liber Augustalis di Federico II, fornendo così il precedente concettuale per la costruzione dello Stato sovrano iberico.

Organi Finanziari Supremi: Nella Corona d’Aragona, l’istituzione del Mestre Racional si ispirò, nella nomenclatura e nella funzione di suprema corte dei conti, alla preesistente e altamente efficiente Magna Curia Rationum siciliana. Questa ispirazione si manifestò concretamente nell’adozione del modello per l’organizzazione amministrativa di altri domini mediterranei aragonesi, come il Regno di Sardegna.

L’eredità istituzionale del Mezzogiorno fu dunque duplice: fornì modelli giuridici per la fondazione dello Stato centralizzato in Castiglia e modelli burocratici altamente specializzati per l’amministrazione finanziaria della Corona d’Aragona, sistemi che si rivelarono così potenti da resistere e condizionare l’autorità imperiale iberica anche nei secoli successivi.