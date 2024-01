‘E le stelle stanno a guardare’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 7 gennaio, ore 19:00, presso Palazzo Fazio a Capua (CE) andrà in scena, in anteprima assoluta in Campania, lo spettacolo ‘E le stelle stanno a guardare’, drammaturgia e regia Antonio Stoccuto, interpreti

Antonio Stoccuto e Chiara Di Bernardo.

Disegno luci, elementi di scena e maschere Antonio Stoccuto.

Note

Il progetto ‘Le stelle stanno a guardare’ è il primo capitolo di una trilogia dedicata all’invisibile. Con questa opera si vuole elaborare un percorso di ricerca che faccia luce su diversi concetti: Le emozioni L’elaborazione del lutto, il rapporto tra morte e vita, l’invisibile che collega diverse realtà apparentemente molto lontane.

La possibilità di avere antenne che percepiscono un altro non chiaro, ma esistente. L’umano apre uno spiraglio, attraverso l’invisibile, per rivivere interiormente un contatto con ciò che nel presente sfugge. Si viene prima o dopo in relazione con l’esperienza della morte e nel viaggio che si compie, previve il rapporto con essa accumulando via via, avvenimenti vicini e personali o distanti e impersonali che costringono a farne tesoro.

Si elaborano pensieri, sedimentano emozioni, si inventano credi e religioni. Ciò che accomuna tutti, come sosteneva il sociologo Bauman, è che la morte è, per definizione, la negazione assoluta dell’esperienza, non si può toccare né immaginare, ma quando essa sfiora da vicino un partner, un amico o un familiare, conduce nelle sue realtà.

Farne la conoscenza, un certo numero di volte, è come una prova generale di quel che significherà.

L’umano percorre il suo viaggio in questa realtà sommersa dalla superficie dei sensi. Il lavoro drammaturgico presenta elementi che fungono da capisaldi nel divenire dell’esecuzione messa in atto dall’umano, quali: il respiro- il filo rosso – il canto/preghiera – le maschere – l’abbraccio. L’intera opera è una dedica all’amata nonna.

Antonio Stoccuto