È a Pesaro la festa ‘TuttInGioco’

Sport e divertimento nella quarta finale del Torneo Nazionale estivo degli Oratori

Dopo aver toccato Puglia, Liguria ed Emilia-Romagna, il Torneo Nazionale estivo degli Oratori ha animato oggi una città marchigiana.

È stata Pesaro ad ospitare la quarta finale della competizione nazionale del progetto ‘TuttInGioco’, promosso dal Centro Sportivo Italiano e da Fondazione Conad ETS con il supporto di CIA Conad per offrire settimane di sport e divertimento in 50 centri estivi di tutta Italia, con una particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica, per le quali sono stati erogati da Fondazione Conad ETS 1.800 voucher per agevolare l’accesso ai camp.

Gli oratori e le società sportive del progetto che si sono distinti nei mesi estivi hanno conquistato la possibilità di ospitare le cinque finali nazionali targate ‘TuttInGioco’, tutte in programma nella settimana in corso.

Dopo gli applausi riservati ai vincitori di Lecce, Genova e Reggio Emilia, oggi Pesaro ha ospitato la festa in onore della Polisportiva 1000Piedi APS. Negli spazi della Scuola Primaria ‘Don Milani’, circa 40 bambini tra i 6 e i 12 anni si sono sfidati per alzare la coppa della quarta finale, guidati e coordinati da Pietro Giorgi, referente per il progetto ‘TuttInGioco’ e consigliere del Comitato CSI Pesaro-Urbino; Matteo Moschella, referente dei centri estivi per il Comitato, e Annalisa Battisodo, responsabile e istruttrice del camp.

Divisi in squadre e in pieno clima di attesa olimpica, i piccoli atleti si sono sfidati nelle Miniolimpiadi, disputando gare appositamente rivisitate per veicolare al meglio il messaggio inclusivo del progetto ‘TuttInGioco’ e che caratterizza l’ecosistema della 1000Piedi APS.

Nella giornata odierna, così come nelle precedenti settimane del centro estivo, erano presenti giovani atleti con disabilità, seguiti da educatori specializzati e che hanno partecipato alle diverse sfide del camp, il cui obiettivo è quello di sviluppare capacità e abilità dei più piccoli in un contesto motorio che metta sempre al primo posto l’inclusione.

In occasione di questa giornata conclusiva, i presenti entusiasti si sono confrontati in diverse discipline rivisitate per portarne in primo piano l’aspetto ludico, passando da giochi propedeutici al basket e all’arrampicata, allestiti nella palestra della scuola, a sfide di pallavolo e momenti di divertimento con le racchette e i frisbee targati Fondazione Conad ETS, che hanno animato il giardino esterno.

Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, ha dichiarato: