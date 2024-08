Durazzano (BN), per ‘Gustarte 2024’ buona la prima

Apertura tra i consensi dei visitatori. Il 24 agosto ‘La cena borbonica’

Riceviamo e pubblichiamo.

La kermesse durazzanese vede coinvolta l’intera comunità proponendo, nello splendido scenario del centro storico, momenti artistici e ricchi percorsi enogastronomici.

Già ieri c’è stata una grande partecipazione tra gli stand e alla cena firmata da affermati chef locali e regionali. Fino a domenica si potranno degustare le tipicità del territorio.

Infatti, ‘Gustarte’ riparte da questa sera, venerdì 23 agosto, per un lungo weekend durazzanese

Alle 17:30 presso il Giardino pensile Palazzo Stasi – Laboratorio del Gusto

Alle 19:00 presso il Giardino pensile ‘Palazzo Stasi’ sarà di scena la masterclass dal titolo: ‘Vino ed Arte della Restanza – La Campania del vino in anfora’.

Un viaggio emozionale per raccontare il legame ancestrale tra vino e ceramica attraverso le storie di ‘artigiani’ che hanno fatto scelte alternative, in controtendenza, che hanno deciso di popolare, in forme nuove, i luoghi, stabilendo con essi nuove relazioni, primi abitanti di una nuova comunità.

Un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile con una degustazione di 5 vini pregiati. A cura del dott. Pasquale Carlo, giornalista enogastronomico con il dott. Nicola Materazzo economista e sommelier professionista e Elvio Sagnella, maestro ceramista, accompagnato da una ceramista spagnola

Per info e prenotazione www.gustarte2024.it – cell. 3278351634.

Alle 20:00 ingresso Gustarte largo Sant’Alfonso apertura manifestazione e stand.

Alle 20:30 Cortile Palazzo Cice proseguono le cene di Sapori d’Arte a cura degli chef: Giuseppe D’Addio, Dolce e Salato; Luciano Vigliotti, Samnium; Aniello Di Caprio, Pasticceria Lombardi; Marco Ciaramella, indipendente.

Per info e prenotazione www.gustarte2024.it – cell. 3278351634.

Alle 00:00 Cortile Palazzo Cice: l’altro Gustarte – Margin party ft A&L Events

Domani, sabato 24 agosto il programma prevede

Alle 17.30 Giardino pensile Palazzo Stasi Laboratorio del Gusto

Alle 19.00 Giardino pensile Palazzo Stasi sarà di scena la masterclass dal titolo: ‘Giovani e innovativi – Il Sannio dei Vini diversi’.

Un percorso nella storia enologica sannita raccontando il rapporto della terra di giovani che hanno deciso di restare e dare vita a progetti di valorizzazione della biodiversità di un territorio legato da millenni alla coltivazione della vite. Vini rari, antichi e per questo meno diffusi, moderni e affascinanti.

A cura del dott. Pasquale Carlo, giornalista enogastronomico con la dott.ssa Mariagrazia De Blasio Delegata AIS Benevento e Vincent Renzo, vice delegato sezione Benevento ONAV.

Alle 19:00 Località Rossi – Caccia all’Assassino – Congiura alla Corte Borbonica a cura dell’Associazione Culturale I Cacciastorie.

Per info e prenotazione www.icacciastorie.it – cell. 3533382043.

Alle 20:00 ingresso Gustarte largo Sant’Alfonso apertura manifestazione e stand.

Alle 21:00 Cortile Palazzo Cice Cena Borbonica sempre per la sere Sapori d’Arte una serata unica: ‘La cena borbonica’. Un salto nel tempo, dove ogni dettaglio sarà curato per far vivere un’esperienza indimenticabile, immersa nel fascino e nell’opulenza della corte borbonica.

Con lo chef Gabriele Piscitelli e lo chef Antonio Papale una serata da sogno per lasciarsi trasportare in un mondo lontano, dove la storia prende vita attraverso una cena esclusiva: trionfo culinario, piatti eleganti e complessi, preparati con ingredienti freschi e spezie rare, serviti in modo impeccabile. Ogni portata sarà accompagnata da un vino selezionato, che farà viaggiare il palato in un’esperienza sensoriale senza pari.

Per info e prenotazione www.gustarte2024.it – cell. 3278351634

Ore 00:00 Cortile Palazzo Cice: laltro Gustarte: San Pellegrino party ft A&L Events

Il percorso enogastronomico nei vicoli e nelle piazze del paese prevede la presenza di stand enogastronomici: Le prelibatezze di nonna Rosa, Casa Vittoria, Panificio Castello, Gustarte Take away – ‘I Taccun’, Pizzeria D’Addio, Macelleria da Fabrizio ‘Panjanc’, Azienda Agricola Ciervo, Bar Castello, Alimentari F.lli Iadevaia, Alta Gelateria Roma, Azienda Agricola Posillico, Braceria Dante, Macelleria Dante, Azienda Vitivinicola Santimartini, Birra Amore, Gustarte Takeaway Zeppole, Natura e Sapori Della Valle, Ristorante Martone, Terre di Janare, G.S. Fish Pescheria, Alimentari Iuliucci Alessandro, La Sagliutella Società Agricola, Azienda agricola De Rosa Carmine, Apicoltura Alba di Carfora, Macelleria Oropallo.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Gustarte APS, anche in virtù del finanziamento del MASAF grazie all’interessamento del Senatore Domenico Matera di Fratelli d’Italia.

I partner dell’evento sono: Regione Campania, Provincia di Benevento, Parco intercomunale Dea Diana, Comune di Durazzano, UNCI Agroalimentare, Slow Food Valle Caudina, Associazione Jouska, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi – ONAF – sezione di Caserta, Consorzio di tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva dei Monti Tifatini, MarGin, Acqua Panna, San Pellegrino.