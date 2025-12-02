‘Durante e Dopo di Noi’: protocollo d’intesa Regione Lazio – CNRVC

Maselli: ‘Un impegno condiviso e concreto per il futuro delle persone con disabilità’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Regione Lazio ha siglato un protocollo d’intesa con il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che consentirà di realizzare uno spazio di consulenza qualificata e gratuita alle famiglie del Lazio interessate, sviluppando una cultura giuridico-sociale del ‘Durante e Dopo di Noi’.
L’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, dichiara:
Il protocollo punta a promuovere il ‘Dopo di Noi’ tra i cittadini, gli enti pubblici e del privato sociale, oltre che a sostenere la costituzione di patrimoni solidali e fondazioni di comunità.
Così facendo, inoltre, si vuole migliorare la capacità amministrativa regionale nella gestione integrata delle politiche sulla disabilità, in coerenza con il Libro Verde regionale e con il percorso partecipato di elaborazione del Libro Bianco regionale, attualmente in corso.
Un impegno condiviso e concreto per il futuro delle persone con disabilità.
Maselli ha siglato il Protocollo con Marco Forcella, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza di Umberto Emberti Gialloreti, Presidente della Consulta regionale del Lazio per la tutela delle persone con disabilità.
Il Presidente Marco Forcella spiega:
Con la firma di questo Protocollo d’intesa, il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia rinnova il proprio impegno nel sostenere le persone con disabilità, le loro famiglie e il lavoro svolto dalle istituzioni, come nel caso della Regione Lazio.
Il tema del ‘Dopo di Noi’ non è soltanto una questione giuridica, ma una responsabilità sociale che coinvolge l’intera comunità: significa garantire sicurezza, continuità e protezione anche quando il sostegno familiare viene meno.
Il notaio, nella sua funzione di pubblico ufficiale, è chiamato a tradurre in certezze giuridiche la volontà affettiva e progettuale delle famiglie.
A breve potenzieremo le attività del nostro sportello di orientamento gratuito al cittadino anche su questi temi, offrendo strumenti concreti per orientarsi tra norme, tutele patrimoniali, vincoli di destinazione e istituti come il trust e i fondi speciali fiduciari previsti dalla legge.