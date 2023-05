‘Due segreti’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma dal 5 al 7 maggio

Va in scena al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 5 al 7 maggio, ore 21:00, nell’ambito della Rrassegna ‘Mindie’, ‘Due segreti’, spettacolo di Alessio Ingravalle, diretto da Gabriele Colferai.

Tra le scatole che contengono quello che è stato il loro amore, Lui e Lei si confessano, si rinfacciano, si ritrovano con un linguaggio molto scarno, asciutto, moderno.

Tutti si possono identificare nei loro scambi, dalle giovani coppie con il loro primo amore, alle persone più mature che di quei momenti ne hanno vissuti tanti.

Un amore è finito, ma la domanda è: ci si lascia mai veramente?

Questa ultima giornata insieme è interrotta da salti temporali nel passato, in cui viviamo l’inizio e i momenti felici di quell’amore, e da un balzo nel futuro che non accadrà mai, quel “come sarebbe stato se”.

‘Due segreti’ può essere definito un musical off: due attori in scena, musical dal vivo al pianoforte, scenografia essenziale.

Uno spettacolo musicale tutto italiano, che porta avanti la tradizione delle commedie musicali italiane nell’Italia dei giovani di oggi, per i temi e il modo in cui vengono trattati, per il linguaggio e le sonorità della musica indie italiana.

Biglietti:

intero €18,00 – ridotto €12,00

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri 43, Roma

Informazioni e prenotazioni:

339-7759351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it