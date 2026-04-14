‘Due pesci’ al Teatro Belli

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima assoluta, dal 17 al 19 aprile al Teatro Belli di Roma, nell’ambito della Rassegna Expo, ‘Due pesci’, spettacolo scritto e diretto da Paolo Roberto Santo.

In scena Francesco Bonaccorso e Domenico Panarello nei panni di Salvatore e Domenico, due pesci che vivono da sempre nelle acque di un paesino della provincia di Messina.

Uno dei due decide di partire per vedere cosa c’è oltre quel mare, mentre l’altro, fortemente legato alle sue radici, decide di rimanere.

Entrambi sono convinti che nelle loro ferme posizioni risieda la felicità, ma solo alla fine si renderanno conto che sia nel restare che nel partire si perde qualcosa.

Fra momenti di ironia, dramma e malinconia, il confronto fra i due pesci diventa metafora della relazione che intercorre tra l’uomo e il viaggio, dove il mare diventa un filo sottile che divide coloro che si divertono da quelli che cercano di sopravvivere.

Il regista Paolo Roberto Santo dichiara:

I personaggi che racconto in questo spettacolo sono in perenne bilico fra il restare e il partire, fra la paura che li inchioda a una quotidianità sempre uguale, e per questo confortante, e il desiderio di vedere cosa c’è oltre ciò che già conoscono.

L’essere umano, creatura spesso controversa, viene osservato da occhi esterni, occhi di un’altra specie animale, gli occhi di due pesci, gli occhi di Salvatore e Domenico.

La lingua, in parte dialettale e il contesto connotano la storia in un luogo preciso, ma i sentimenti e i desideri dei personaggi rendono la vicenda universale, amplificando il senso di tutto lo spettacolo.

Sono contento che il debutto sia a Roma, quindi un luogo altro dalla Sicilia, perché credo che la storia di Salvatore e Domenico non riguardi solo i siciliani, ma la condizione umana nella sua universalità.