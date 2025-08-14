Due incendi boschivi a Grosseto e Siena

Il territorio regionale ancora una volta divorato dalle fiamme

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un incendio boschivo è in corso sulla strada provinciale delle Conce nel Comune di Campagnatico, a Grosseto.

Le fiamme, segnalate nel primo pomeriggio, si sono sviluppate in un bosco di macchia mediterranea di difficile accesso per le squadre a terra.

La sala operativa provinciale ha disposto invio di due elicotteri regionali e 6 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei comuni delle Colline Metallifere. Le operazioni di bonifica si protrarranno per tutta la notte.

Probabilmente a causa di un fulmine è scoppiato un secondo incendio che adesso si sta sviluppando in prossimità di Spineta, nel Comune di Sarteano, a Siena. In zona spira un forte vento che complica non poco le operazioni di spegnimento.

Il fronte di fiamma interessa una vasta porzione di bosco e campi di sterpaglie. A terra operano 5 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali sotto il coordinamento di un direttore operazioni.

In arrivo un elicottero ma è già previsto il rinforzo del dispositivo di spegnimento con invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.