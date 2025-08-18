Due incendi attivi a Massarosa (LU) e Gavorrano (GR)

Le operazioni di bonifica andranno avanti a lungo

Il servizio Antincendi boschivi regionale è impegnato nel fronteggiare due nuovi incendi che si sono sviluppati nel pomeriggio a Piano di Conca nel Comune di Massarosa (LU) e a Caldana, nel comune di Gavorrano (GR).

Complessivamente fra i due incendi sono impiegate una quindicina di squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali supportati da tre elicotteri regionali.

Pur non essendo particolarmente estesi gli incendi hanno creato momenti di apprensione per la vicinanza di diverse abitazioni, al momento presidiate dai Vigili del fuoco.

Il vento ha aiutato la propagazione in oliveti, cespugliati e sterpaglie ma il coordinamento dei direttori operazioni e il lavoro delle squadre a terra, ha permesso il contenimento degli incendi.

Le operazioni di bonifica andranno avanti a lungo.

Le previsioni per i prossimi giorni indicano l’arrivo di benefiche piogge ma l’invito è di continuare a porre la massima attenzione in qualsiasi operazione svolta con qualsiasi tipo di attrezzatura da lavoro all’aperto e nel rispetto del divieto abbruciamenti valido fino al 31 agosto

Di seguito alcune indicazioni utili

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali fino al 31 agosto.

Bollettino Rischio Incendi Boschivi, mappatura quotidiana dei rischi Comune per Comune all’indirizzo https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/bollettino_incendi/index.html.

Informazioni sul Sistema Antincendi boschivi disponibili alla pagina https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi.

Archivio comunicati TN https://www.toscana-notizie.it/speciali/servizio-antincendi-boschivi.