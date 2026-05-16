Dubbio: origine del progresso

Nel tempo della velocità, delle opinioni trasformate in identità e delle certezze ostentate come simboli di appartenenza, il principio originario su cui affondano le radici della democrazia e della scienza si rinviene nel dubbio, in quella fertile regione del “non sapere” che, lungi dall’essere una debolezza dell’intelletto, ha costituito il fondamento stesso di ogni civiltà evoluta.

È proprio dall’inquietudine della domanda, dalla capacità di mettere in discussione ciò che appare acquisito, che l’uomo ha edificato il proprio progresso storico, filosofico e scientifico.

Dove il dubbio viene soffocato nasce il dogma; dove invece esso viene coltivato fioriscono la libertà, la conoscenza e il pensiero critico.

Il celebre principio socratico del “so di non sapere” non costituiva una mera formula retorica, bensì il fondamento di un metodo morale e speculativo destinato a incidere profondamente sul destino del pensiero occidentale.

Socrate non elargiva verità assolute né pretendeva di possedere certezze definitive; al contrario, mediante l’arte maieutica, instillava negli animi il germe dell’interrogazione critica, conducendo l’uomo al cospetto della propria ignoranza.

Egli sfidava i potenti, disgregava le convinzioni consolidate, dissolveva le illusioni di una sapienza presunta, costringendo i suoi interlocutori a un esercizio autentico del pensiero.

In una società persuasa di detenere il monopolio della verità, Socrate introdusse la scandalosa grandezza del dubbio. E fu proprio per tale sovversione intellettuale che la polis ateniese ne sancì la condanna.

La storia, del resto, ha quasi sempre accolto con diffidenza coloro che hanno osato interrogare le verità consacrate dal tempo. Eppure, è proprio grazie a questi spiriti inquieti e indocili che la civiltà ha potuto emanciparsi dall’immobilismo del dogma.

Emblematica, in tal senso, resta la vicenda di Galileo Galilei, il quale non si limitò a perfezionare l’osservazione astronomica, ma incrinò l’intero impianto simbolico e teologico su cui si reggeva l’ordine del mondo.

Quando Galileo rivolse il cannocchiale verso il cielo, il suo gesto assunse un significato ben più profondo di una semplice scoperta scientifica: egli mise in discussione una concezione dell’universo ritenuta immutabile, poiché considerata espressione stessa della volontà divina.

L’ordine cosmico aristotelico-tolemaico non rappresentava soltanto una teoria astronomica, ma il riflesso di una gerarchia metafisica e politica che legittimava il potere costituito. Contraddire quella visione significava, dunque, incrinare non solo un paradigma scientifico, ma anche l’autorità di chi pretendeva di custodire la verità assoluta.

È in questa prospettiva che il processo a Galileo rivela tutta la sua portata storica e simbolica.

La difficoltà con cui le verità scientifiche riescono ad affermarsi non dipende quasi mai esclusivamente dalla loro complessità teorica; spesso, al contrario, nasce dal fatto che esse minano assetti di potere consolidati, destabilizzano convinzioni collettive e introducono il dissenso laddove regnava l’uniformità della fede.

Il dubbio scientifico appariva pericoloso proprio perché insinuava la possibilità che ciò che per secoli era stato reputato “voluto da Dio” potesse essere sottoposto al vaglio della ragione umana.

Da quel momento, tuttavia, il sapere occidentale non sarebbe più stato lo stesso.

La modernità scientifica prende forma precisamente quando l’uomo comprende che nessuna verità può sottrarsi alla verifica critica e che perfino le convinzioni più antiche devono poter essere messe in discussione.

Il metodo scientifico nasce così non dalla venerazione delle risposte definitive, ma dalla disciplina rigorosa del dubbio, dalla consapevolezza che ogni conquista della conoscenza resta, per sua natura, aperta alla revisione e al superamento.

Anche la letteratura, nei suoi vertici più alti, ha accolto e sublimato questo atteggiamento critico, facendo del dubbio e dell’interrogazione continua il fulcro dell’esperienza umana.

William Shakespeare, attraverso la figura tragica di Amleto, trasforma l’incertezza in una condizione universale dell’esistenza: quel celebre “essere o non essere” diviene il simbolo eterno dell’uomo posto dinanzi al tormento della scelta, alla fragilità delle certezze e alla incessante ricerca di una verità interiore.

La crisi contemporanea della verità nasce esattamente da qui.

La stessa democrazia, in fondo, è una forma istituzionalizzata di dubbio. Nessun potere è eterno, nessuna decisione è irreversibile, nessuna autorità è immune dalla critica. È il principio che distingue la libertà dalla propaganda. Per questo educare al dubbio non significa creare individui fragili o relativisti, ma cittadini maturi, capaci di pensare autonomamente.

La ricerca della verità non coincide dunque con il possesso della verità. È un cammino, non una meta definitiva. Ed è forse qui che il pensiero socratico conserva tutta la sua modernità: l’uomo veramente sapiente è colui che continua a interrogarsi.

In un’epoca dominata dalla velocità e dall’arroganza delle opinioni, recuperare il valore del dubbio potrebbe essere il gesto più rivoluzionario. Perché la civiltà non avanza attraverso le certezze immutabili, ma grazie a chi trova il coraggio di chiedersi, ancora una volta, se le cose stiano davvero così.