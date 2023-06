DRM Campania – Giornate Europee dell’Archeologia 2023

Tutti gli appuntamenti in programma dal 16 al 18 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno, torna l’appuntamento con le Giornate Europee dell’Archeologia, la manifestazione, giunta quest’anno alla quattordicesima edizione ed estesa dal 2019 a tutti i Paesi europei, organizzata dall’INRAP, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva, per far conoscere al grande pubblico i tesori e i retroscena della ricerca archeologica, e promossa in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei.

La Direzione regionale Musei Campania promuove un programma di eventi e iniziative nei musei e siti della rete, per valorizzare il patrimonio archeologico, attraverso nuove scoperte, contesti mai esposti, novità della ricerca, con un’attenzione ai temi imprescindibili dell’accessibilità al patrimonio e dell’inclusione, in stretta collaborazione con enti statali, locali e di ricerca, nello spirito che anima le GEA.

Il weekend dedicato all’archeologia, che si svolgerà in più di 30 paesi europei nei giorni 16, 17 e 18 giugno, vedrà iniziative e attività rivolte a tutti i visitatori nei musei e siti archeologici, per raccontare, tra reperti e scavi, le storie dei luoghi e riscoprire il nostro patrimonio archeologico condiviso.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alle GEA del sito MiC, sul sito ufficiale delle Giornate Europee dell’Archeologia e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #EADays #JEArcheo #GEA2023 #archeorama.

Programma