‘Dreaming Bubbles – The Bubble Show’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena il 19 marzo a Roma

Sarà in scena domenica 19 marzo, ore 17:30, al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma lo spettacolo ‘Dreaming Bubbles – The Bubble Show’ di e con Pierpaolo Laconi, artisticamente conosciuto come Whitedream.

Uno Show unico nel suo genere, pieno di magia, speranza ed emozione, capace di sorprendere non solo i più piccoli: lo spettacolo lascerà a bocca aperta soprattutto gli adulti, attivando quel meccanismo inconscio che ci permette di tornare bambini quando ammiriamo queste meravigliose sfere iridescenti.

Attraverso l’insieme formato dai trucchi e le evoluzioni realizzate, una colonna sonora studiata ad hoc e i momenti che vedranno il pubblico direttamente coinvolto, il mago delle bolle e Guinness World Record, Whitedream, ci accompagnerà in un divertente e magico viaggio nell’incantato mondo delle bolle di sapone.

Un’insolita esperienza per sognare con tutta la famiglia.

Biografia

Pierpaolo Laconi – Whitedream

Pierpaolo Laconi è un bubble artist e attore italiano nato a Roma nel 1986. Diplomato presso Fondamenta La Scuola dell’Attore e con più di 30 differenti rappresentazioni teatrali alle spalle. Per più di dodici anni ha svolto il ruolo di Direttore Artistico e Responsabile Animazione per l’agenzia di spettacolo Tango Animazione, sperimentando e creando varie forme di performance sceniche, tra le quali il bubble show.

Vanta inoltre esperienze internazionali come host e presentatore ufficiale del noto festival musicale europeo Tour Music Fest, di cui cura anche l’organizzazione dell’edizione spagnola. Autore del libro venduto in tutto il mondo ‘Bubble Art (L’Arte delle Bolle)’, dal 2020 è membro della AOIBA, la prima associazione internazionale di artisti e maghi delle bolle di sapone e nel 2022 è stato premiato con il Guinness World Record per la “Bolla più grande del mondo soffiata attraverso le mani”; risultati che lo rendono senza dubbio tra gli artisti di bolle più influenti d’Europa.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71

00181 Roma

parcheggio gratuito

Info e prenotazioni:

392-4406597 – teatrovillalazzaroni@gmail.com – www.teatrovillalazzaroni.com