Dramma Champions: Atalanta ko 6-1. L’ultima italiana cerca il miracolo

La serata che doveva consacrare l’Atalanta di Raffaele Palladino come la “mina vagante” degli ottavi di finale si è trasformata in un incubo sportivo di proporzioni inaspettate.

Il 6-1 inflitto dal Bayern Monaco tra le mura amiche della New Balance Arena non è solo un passivo pesante, ma il ritratto di una serata in cui nulla è andato per il verso giusto.

L’assenza di pedine fondamentali come De Ketelaere, Raspadori e Ederson ha pesato come un macigno, ma a finire sotto la lente d’ingrandimento è stata soprattutto la scelta tattica iniziale del tecnico campano.

Abbandonando la collaudata difesa a tre per un più prudente 4-4-2, la Dea ha perso quell’aggressività uomo su uomo che l’ha resa celebre in Europa, finendo per consegnare il pallino del gioco ai bavaresi.

La furia del Bayern si è scatenata già al 12’ con Stanisic, lesto a ribadire in rete un pallone vagante su corner, dando il via a un monologo tedesco interrotto solo dal fischio finale.

Michael Olise è stato l’autentico incubo della difesa orobica: la sua doppietta, condita da una qualità tecnica fuori dal comune, ha evidenziato il divario atletico e di esperienza tra le due formazioni.

Nonostante l’orgoglio mostrato nella ripresa e il gol della bandiera firmato da Mario Pasalic su assist di Bellanova, il tabellino parla chiaro, così come le pagelle dei giocatori: le reti di Gnabry, Jackson e Musiala hanno sancito una superiorità imbarazzante, lasciando i tifosi bergamaschi in un silenzio colmo di incredulità per una squadra che, fino a ieri, sembrava poter guardare negli occhi chiunque.

Oltre al dolore per la batosta interna, il crollo dell’Atalanta rappresenta un segnale d’allarme rosso per l’intero movimento calcistico italiano. Essendo la “Dea” l’ultima rappresentante della Serie A rimasta nel tabellone della Champions League dopo le eliminazioni precoci delle altre big, questa sconfitta ha ripercussioni dirette sul Ranking UEFA.

La speranza di confermare il quinto posto extra per la prossima edizione del torneo continentale subisce una frenata brusca, proprio mentre la Germania accelera grazie alla solidità delle sue corazzate.

In questo scenario, la gara di ritorno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera assume i contorni di una missione disperata. Il sentiment generale e l’orientamento delle scommesse Champions League riflettono perfettamente questa realtà: i principali analisti e i bookmaker considerano ormai il passaggio del turno una pura formalità per gli uomini di Vincent Kompany, con quote che relegano un’eventuale rimonta nerazzurra al rango dei miracoli sportivi mai visti prima.

Per ribaltare un deficit di cinque reti in casa di una delle squadre più forti del mondo, servirebbe una prestazione che trascenda la tattica per entrare nel mito. Palladino dovrà recuperare i suoi titolari e, soprattutto, ricostruire il morale di un gruppo che è uscito dal campo svuotato.

Sarà necessario tornare alle radici del gioco atalantino, coraggio, pressione alta e spregiudicatezza, per provare a onorare fino all’ultimo secondo il ruolo di unica italiana superstite, cercando di trasformare quella che oggi appare come una disfatta definitiva in una notte di orgoglio, a prescindere dal verdetto finale del campo.