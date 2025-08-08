DR Automobiles Groupe acquisisce stabilimento Saxa Gres di Anagni (FR)

Riceviamo e pubblichiamo.

Ufficializzata questa mattina, con l’incontro al MIMIT, la vertenza Saxa Gres con la cessione dello stabilimento di Anagni alla Newco Jamara dell’imprenditore Massimo Di Riso del gruppo automobilistico DR.

Inizia così il processo di riconversione dello stabilimento che non produrrà più ceramica ma automobili, salvando tutti i 67 lavoratori impiegati presso il sito della Città dei Papi.

L’UGL Frosinone, l’UGL Chimici di Frosinone e la Federazione Nazionale UGL Chimici, esprimono grande soddisfazione per la conclusione felice della vertenza.

Il Segretario Generale UGL Frosinone e vice Segretario Nazionale UGL Chimici Enzo Valente sottolinea:

Si apre una pagina nuova nella nostra provincia, perché approda sul territorio un imprenditore italiano che ha una solida esperienza e posizione nel campo dell’automotive.

Un investimento che assume un valore ancor più rilevante viste le difficoltà vissute da anni dallo stabilimento Stellantis di Cassino dove sono a rischio migliaia di posti di lavoro.

Come organizzazione sindacale diamo il benvenuto a DR, ma ora sollecitiamo le istituzioni affinché anche il progetto di economia circolare nato attorno allo stabilimento di Roccasecca, possa riprendere a camminare.

Pertanto, chiediamo la convocazione di un tavolo ai massimi vertici regionali, già dall’inizio del mese prossimo, per superare quelle difficoltà che fino ad oggi hanno compromesso il decollo del progetto.