Dozio sull’interruzione del Besanino

Il Consigliere: Regione Lombardia sta mettendo in campo soluzioni adeguate per limitare i disagi e da dicembre saranno due treni all’ora per la tratta Villasanta – Milano

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovi passi in avanti e importanti rassicurazioni da Regione Lombardia per garantire il servizio di trasporto dalla Brianza fino in concomitanza con l’interruzione del Besanino tra Triuggio e Biassono per i cantieri di Pedemontana.

Lo ha affermato il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, a margine del vertice di mercoledì 3 giugno a Palazzo Lombardia con l’Assessore Franco Lucente, i Sindaci della Brianza, RFI e Trenord.

Il servizio ferroviario S7, Milano – Lecco via Molteno, verrà interrotto dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027.

L’azzurro ha aggiunto:

Per sopperire a questo disagio saranno attivati bus navetta che collegheranno Triuggio alle stazioni di Villasanta e Arcore per permettere ai pendolari di raggiungere Milano Porta Garibaldi.

Confido che dal prossimo dicembre le corse da Villasanta fino a Milano possano passare da una a due all’ora per le migliaia di viaggiatori come è stato promesso da RFI. Confido anche che RFI riesca a identificare parcheggi adeguati nella stazione di Macherio – Sovico per gli utenti dei treni. In ultimo sono soddisfatto che verrà riattivata la tratta Carnate – Seregno dopo anni di sospensione che permetterà una percorrenza da un capolinea all’altra di 16 minuti rispetto ai 40 minuti con l’autobus sostitutivo.

La riattivazione della R15 Seregno – Carnate, con la riapertura della linea a partire dal prossimo 7 settembre, avviene in concomitanza con l’avvio della fase di cantierizzazione per i lavori della Pedemontana, che dureranno sino al 28 agosto 2027.

Il tempo di percorrenza, con fermate a Macherio/Sovico e Lesmo, sarà di 16 minuti e vi sarà un treno all’ora in entrambe le direzioni.

Il primo e ultimo treno da Seregno sono previsti rispettivamente alle 7:10 e 20:10; il primo e ultimo convoglio da Carnate alle 6:38 e 20:38.

Il servizio sarà attivato nelle giornate feriali.