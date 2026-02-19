Dozio sulla crisi della Hydro Extrusion Italia di Ornago (MB)

Il Consigliere: Ornago resterà un sito di produzione importante e io resto sempre al fianco dei lavoratori
Sono arrivate importante rassicurazioni dall’azienda sul destino della Hydro Extrusion Italia di Ornago che continuerà ad essere un importante centro di produzione.
Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia a margine dell’audizione in IV Commissione giovedì mattina 19 febbraio con i sindacati, i vertici della società leader nel settore dell’alluminio e delle energie rinnovabili, il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio e il Sindaco di Ornago Daniel Siccardi.
L’azzurro ha proseguito:
Allo stato attuale è stato aperto un tavolo al MIMITper la crisi aziendale che ha colpito la sede di Feltre, in provincia di Belluno, e l’intenzione della dirigenza è eventualmente di spostare buona parte della produzione proprio nello stabilimento brianzolo.
Io rimango sempre a fianco dei lavoratori e auspico che l’impresa possa continuare a essere un’eccellenza tanto a Ornago quanto negli altri siti produttivi.
Certamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Direzione Generale Sviluppo ed Economia di Regione Lombardia sono già al lavoro e speriamo di avere altre buone notizie a marzo quando sarà convocato un nuovo incontro a Roma tra tutte le parti.