Dozio sulla crisi della Hydro Extrusion Italia di Ornago (MB)

Riceviamo e pubblichiamo.

Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia a margine dell’audizione in IV Commissione giovedì mattina 19 febbraio con i sindacati, i vertici della società leader nel settore dell’alluminio e delle energie rinnovabili, il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio e il Sindaco di Ornago Daniel Siccardi.

L’azzurro ha proseguito:

Allo stato attuale è stato aperto un tavolo al MIMITper la crisi aziendale che ha colpito la sede di Feltre, in provincia di Belluno, e l’intenzione della dirigenza è eventualmente di spostare buona parte della produzione proprio nello stabilimento brianzolo.

Io rimango sempre a fianco dei lavoratori e auspico che l’impresa possa continuare a essere un’eccellenza tanto a Ornago quanto negli altri siti produttivi.

Certamente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Direzione Generale Sviluppo ed Economia di Regione Lombardia sono già al lavoro e speriamo di avere altre buone notizie a marzo quando sarà convocato un nuovo incontro a Roma tra tutte le parti.