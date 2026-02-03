Dozio sul futuro della Reggia di Monza

Il Consigliere: ‘Apriamo un tavolo istituzionale per la gestione e la manutenzione del nostro fiore all’occhiello’

La Reggia di Monza è il fiore all’occhiello della nostra Brianza ed è per questo che condiviso con una mozione in aula la necessità di creare un tavolo istituzionale per guardare alla futura gestione e manutenzione del complesso architettonico.

Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia a margine del Consiglio regionale di martedì 3 febbraio.

Il documento firmato da Dozio insieme ai colleghi Fabrizio Figini, FI, Alessandro Corbetta, Lega, e Alessia Villa, FDI, punta a promuovere, in raccordo con il Ministero della Cultura, il Comune di Monza e il Comune di Milano, un tavolo istituzionale tra gli enti proprietari del complesso monumentale della Reggia di Monza – Villa Reale, Giardini Reali e Parco, che, anche coinvolgendo i soci non promotori, Camera di Commercio MI – MB – LO, Assolombarda e Provincia di Monza e Brianza.

L’azzurro ha aggiunto:

Mancano solo tre anni alla scadenza del Consorzio in essere e i tempi sono maturi per guardare a nuove prospettive per la Reggia che è un bene da tutelare e continuare a valorizzare. In più in questo 2026 si celebra anche il centenario della morte della regina Margherita di Savoia, che ha visti lungamente nella Villa Reale. Un motivo in più per metterci al lavoro.

Gli obiettivi di questo gruppo di lavoro sono:

– affrontare congiuntamente la scadenza prevista nel 2029 dell’attuale Consorzio, valutando le soluzioni organizzative e giuridiche più idonee per il futuro assetto gestionale;

– stabilire, partendo dall’Accordo di Valorizzazione del 2008 e anche tramite la definizione di un nuovo Accordo di Valorizzazione, un nuovo assetto gestionale della Reggia di Monza con la Villa Reale, i Giardini Reali,

– il Parco e le relative pertinenze, che garantisca un miglioramento della governance, nonché il proseguimento e il potenziamento delle attività di tutela, valorizzazione e fruizione del comparto avviate nel corso degli ultimi anni;

– favorire una semplificazione dell’azione dell’ente gestore, una maggiore sostenibilità economica delle attività, un contributo economico stabile e adeguato alla gestione dell’ente da parte dei soci e una valorizzazione del patrimonio di rilievo nazionale e internazionale, anche attraverso il potenziamento di modelli aperti alla collaborazione con soggetti pubblici e privati.