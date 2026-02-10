Dozio sul caso del rapinatore morto a Lonate Pozzolo (VA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Non c’è dubbio che si tratta di legittima difesa ed è per questo che ritengo necessario stare vicino al 33enne nelle diverse forme.

Condivido la mozione a sostegno del giovane ricercatore di Lonate Pozzolo aggredito dai rapinatori in casa sua, che reagendo ne ha ferito uno, poi morto in ospedale.

Lo ha detto il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia a margine della seduta del consiglio regionale di martedì 10 febbraio.

L’esponente azzurro ha aggiunto:

Capisco che purtroppo con questo episodio si è persa una vita umana, però ci troviamo di fronte a due rapinatori che non solo sono entrati in una proprietà privata per rubare , ma hanno anche attaccato il padrone di casa.

Io sto con chi ha subito la rapina anche perché ricordo che il codice Penale prevede all’articolo 52 il diritto di legittima difesa per rispondere ad una minaccia che possa mettere in pericolo la propria incolumità personale o il proprio patrimonio. Questo mi sembra l’esatto caso in cui si deve richiamare la legge.