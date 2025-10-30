Dozio sul cantiere della metrotranvia di Milano – Desio – Seregno

Il Consigliere: ‘Sono vicino a commercianti e imprese interessati dai lavori della tratta che si trovano in difficoltà economica, ma sono certo che Regione Lombardia farà la sua parte e l’infrastruttura nascente resta strategica per la Brianza’

Sono vicino a commercianti e imprese che si trovano in difficoltà economica di fronte al cantiere della metrotranvia di Milano – Desio – Seregno. Certamente il calo delle vendite di prodotti e servizi per la carenza attuale dei parcheggi su tutta la tratta è certamente significativo, ma Regione Lombardia farà sicuramente la sua parte anche grazie all’interessamento della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Lo ha fatto sapere il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia, che ha seguito in IV Commissione Territorio Infrastruttura e Mobilità l’audizione con gli enti coinvolti dal progetto giovedì 30 ottobre al Pirellone per chiedere ristori per società e negozi in crisi di fatturato in quanto insistono sul tracciato dove si sta realizzando l’opera.

Presenti al tavolo ConfCommercio Alta Brianza e i Comuni di Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Desio e Seregno, oltre alla città metropolitana di Milano.

L’esponente azzurro ha aggiunto: