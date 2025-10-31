Dozio: Serve un Tavolo istituzionale per la viabilità nel Vimercatese

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia interroga il Presidente Attilio Fontana e l’Assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi sulla situazione della viabilità nel Vimercatese e invoca la costituzione di un tavolo di confronto con tutti i Comuni interessati, ma le sue proposte non finiscono qui.

L’esponente regionale ha detto:

Proprio per questi motivi ho presentato una interrogazione dove sono il primo firmatario che presenterò in Consiglio martedì 4 novembre per avere delle risposte chiare dalla Giunta.

Dozio però non si accontenta di una risposta d’aula e propone di

creare un Tavolo di confronto con Regione, Provincia di Monza e le amministrazioni comunali dei paesi coinvolti per capire quali potrebbero essere le difficoltà e quali soluzioni mettere campo tutti insieme per il bene del territorio.

il 15 maggio 2025 è stato indetto il dibattito pubblico concernente la fase progettuale del documento di fattibilità delle alternative progettuali, Doc.F.A.P., per la realizzazione del nuovo ponte ferroviario, in sostituzione dell’esistente ponte ferrostradale di San Michele, tra Calusco d’Adda e Paderno d’Adda.

Il dibattito pubblico si è concluso, con la pubblicazione della relazione conclusiva da parte del responsabile, in data 15 ottobre 2025. Tale intervento rientra nella prima fase del progetto di potenziamento della linea Carnate – Ponte San Pietro, con impatti sia sulla pianificazione del traffico regionale che su un possibile e futuro sviluppo del traffico di merci.

Il nuovo ponte ferroviario sorgerà tra le stazioni di Paderno – Robbiate e Calusco, sostituendo l’attuale ponte ad arco in ferro a traffico misto, del quale è prevista la chiusura al traffico nel 2030.

Sul fronte Pedemontana, invece, la Tratta D Breve riguarda i Comuni di Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago, Sulbiate, Vimercate e di Cambiago.

Ha concluso

Lo scorso luglio era stato approvato un ordine del giorno per rivedere in base anche alle risorse del bilancio regionale il traffico sia su gomma che su ferro del comparto che è a cavallo tra Brianza e Bergamo.

È tempo di approfondire bene il tema a livello istituzionale con un tavolo e al contempo sto lavorando per organizzare nel Vimercatese un’assemblea pubblica sull’argomento con tecnici professionisti.