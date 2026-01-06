Home Lombardia Regione Lombardia Dozio: Inaccettabili violenze a Vimercate (MB) in questi giorni

Dozio: Inaccettabili violenze a Vimercate (MB) in questi giorni

Jacopo Dozio

Il Consigliere: Puntiamo come Regione Lombardia sull’educazione dei ragazzi incentivando scuole, oratori e centri di aggregazione

Sono allibito e molto preoccupato per gli inaccettabili fatti di violenza tra giovani accaduti in questi giorni in piazza Marconi a Vimercate.

Non basta solo più sicurezza, ma anche più educazione per i nostri ragazzi.

Così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia dopo che lo scorso Capodanno è stato accoltellato un giovanissimo ed è finito in codice rosso in ospedale, mentre la sera della vigilia di Natale un ragazzo si è messo a sparare dei colpi di pistola in aria, come riportato dalla stampa locale.

L’esponente azzurro ha proseguito:

Questi sono episodi di una gravità inaudita perché quello che i giovani di oggi non capiscono è che non viviamo in un videogioco, ma questa è la vita vera dove dobbiamo mettere al bando la violenza.

Le Forze dell’ordine fanno il possibile ed è stato anche sottoscritto un protocollo contro la malamovida tra Prefettura di Monza e Comune. Tutto ciò però non basta.

E proprio su questo tema Dozio ha presentato un ordine del giorno approvato lo scorso dicembre in occasione del bilancio previsionale regionale per chiedere alla Giunta Fontana di:

Attivarsi al fine di incrementare il supporto a soggetti educativi come oratori, scuole e centri di aggregazione giovanile.

Questa per me è la strada maestra per rimettere al centro la sacralità della vita e formare con valori fondamentali le nuove generazioni del domani.

