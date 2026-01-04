Dozio: Grave vandalismo subito da uno dei due leoni su ponte a Monza

Il Consigliere: Colpito un simbolo storico della città
Riceviamo e pubblichiamo.
Vedere vandalizzato uno dei due “leoni” del ponte di via Vittorio Emanuele a Monza mi addolora profondamente.
È un segno di maleducazione e mancanza di rispetto verso uno dei simboli storici della città.
Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia commentando la notizia riportata da Monzatoday.
L’azzurro brianzolo ha concluso amareggiato:
Confido che si possano identificare i responsabili e venga risistemata la statua posta su uno dei ponti più antichi che passa sopra il Lambro nel centro della città.
Questi sono beni comuni che noi tutti dobbiamo tutelare con comportamenti corretti nel rispetto delle cose.