Dozio condanna insulti contro Comandante Polizia Locale Ornago (MB)

Riceviamo e pubblichiamo.

Condanno fermamente gli insulti comparsi sui muri dell’oratorio di Ornago nei confronti della comandante della Polizia Locale Milena Zecca e voglio esprimere tutta la mia vicinanza a lei innanzitutto come donna e poi come funzionario di sicurezza in paese.

Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia.

L’azzurro ha proseguito:

Questo è un grave gesto di maleducazione e mancanza di rispetto verso chi quotidianamente si impegna per far rispettare la legge sul territorio e tutelare i cittadini.

Sono ancora più amareggiato dal fatto che queste scritte siano state fatte addirittura sui muri dell’oratorio locale.