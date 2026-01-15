Home Lombardia Regione Lombardia Dozio condanna insulti contro Comandante Polizia Locale Ornago (MB)

Il Consigliere: Massima solidarietà per lei ed ecco come prevenire con l’educazione questi gesti vili

Riceviamo e pubblichiamo.

Condanno fermamente gli insulti comparsi sui muri dell’oratorio di Ornago nei confronti della comandante della Polizia Locale Milena Zecca e voglio esprimere tutta la mia vicinanza a lei innanzitutto come donna e poi come funzionario di sicurezza in paese.

Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia.

L’azzurro ha proseguito:

Questo è un grave gesto di maleducazione e mancanza di rispetto verso chi quotidianamente si impegna per far rispettare la legge sul territorio e tutelare i cittadini.

Sono ancora più amareggiato dal fatto che queste scritte siano state fatte addirittura sui muri dell’oratorio locale.

Colgo l’occasione ancora una volta per ribadire che solo investendo sull’educazione delle persone e in particolare dei giovani si può fare la differenza.

Infatti, lo stesso consigliere di centrodestra ha ricordato come:

in occasione dell’approvazione del bilancio previsionale dello scorso dicembre ho presentato un ordine del giorno per invitare l’Assessore Simona Tironi e tutta la Giunta a investire più risorse compatibilmente con i finanziamenti a disposizione per sostenere gli oratori, le scuole e i centri di aggregazione giovanile nella loro missione formativa.

A mio parere non basta solo punire chi sbaglia, ma bisogna anche prevenire queste spiacevoli situazioni attraverso dei momenti di insegnamento dei veri valori della vita alle nuove generazioni.

