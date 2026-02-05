Dozio con la Fiamma Olimpica al Banco Alimentare di Muggiò (MB)

Riceviamo e pubblichiamo.

Un incontro che ha saputo unire lo spirito universale delle Olimpiadi ai valori profondi della solidarietà, della pace e dell’umanità caritatevole.

Così il Consigliere regionale Jacopo Dozio che mercoledì sera 4 febbraio ha partecipato all’evento della Fiamma Olimpica organizzato da Coca-Cola presso la sede del Banco Alimentare a Muggiò.

L’esponente ha proseguito:

La Fiamma Olimpica rappresenta un messaggio universale di pace, fraternità e speranza. Accoglierla qui significa ribadire che questi stessi valori guidano ogni giorno il nostro impegno: servire le persone più fragili, riconoscendone la dignità e mettendo al centro l’umanità.

Il cibo diventa così non solo un bene materiale, ma un segno concreto di vicinanza e responsabilità condivisa.

Il banco alimentare nasce dall’idea di Danilo Fossati, imprenditore, e don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, che contribuì a dare al progetto una forte impronta culturale e umana: la carità come condivisione concreta, non assistenzialismo.