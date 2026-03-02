Doppia operazione della Polizia Locale Napoli

Interventi contro abusivismo edilizio e di ripristino sicurezza e regolarità della circolazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti della Polizia Locale, nel corso di due distinte operazioni, hanno sequestrato un manufatto abusivo nel quartiere Pianura e ripristinato la piena fruibilità della carreggiata e dei percorsi pedonali lungo rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri.

Nel primo intervento, il personale dell’Unità Operativa Soccavo è intervenuto in via Pisani a seguito di un esposto che segnalava la realizzazione di un manufatto di circa 200 metri quadrati.

La struttura, dotata di copertura in lamiera e di un cancello scorrevole d’ingresso, è risultata priva dei necessari titoli autorizzativi.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro e la responsabile dell’abuso, una quarantenne del posto, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

Gli agenti dell’Unità Operativa Stella, invece, sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e regolarità della circolazione tra rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri.

Durante l’operazione sono state accertate 22 violazioni del Codice della Strada, tra cui circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa e sosta sui marciapiedi.

Un automobilista è stato sorpreso alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo per debiti tributari.

Inoltre, per 11 veicoli parcheggiati irregolarmente è stata disposta la rimozione in maniere da rendere strada e marciapiedi di nuovo utilizzabili in piena sicurezza da parte di automobilisti e pedoni.