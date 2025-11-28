Dopo il grande successo della I edizione torna a Napoli l’Aperifisco

Il 28 novembre presso lo spazio ‘FAC Studio – Fare Arte & Cultura’

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il grande successo della prima edizione torna a Napoli l’Aperifisco, il primo aperitivo fiscale in Italia, performance letteral-teatrale che prende il via dalla presentazione del nuovo libro ‘Facciamo bene i conti – Equità fiscale per una Italia più giusta’ di Ferdinando Capuozzo per poi evolversi in sketch, gag e incursioni ironiche per fare luce sullo ‘spaventoso mondo dei numeri e delle tasse’ con un linguaggio semplice, diretto e mai tecnico.

L’appuntamento è domani, venerdì 28 novembre, alle ore 18:30, in via Fiammetta 5, nei pressi della fermata Duomo della Linea 1, presso lo spazio ‘FAC Studio – Fare Arte & Cultura’: saranno gli attori Riccardo Marotta e Roberto Caccioppoli ad accompagnare l’autore del libro, edito per la collana ‘Sorsi’ di Giannini editore con prefazione di Pietro Spirito, in questo percorso assolutamente innovativo per aprire le porte della conoscenza in modo conviviale.

Conviviale, sì, perché ad aiutare il pubblico a capire argomenti spesso noiosi e incomprensibili, come ad esempio dove vanno a finire i soldi delle nostre tasse, perché dovremmo pagarle, se sono belle – come diceva Padoa Schioppa – o brutte, se addirittura non sarebbe meglio evaderle, ci penserà anche un bel calice di merlot – cabernet delle Cantine Torre Ferano di Vico Equense accompagnato da un bel ‘cuoppo’ di tarallucci. Perché tanto, si sa, in Italia finisce sempre a tarallucci e vino.

Capuozzo, che è dottore commercialista e revisore legale, ha affermato:

L’idea del libro e dell’Aperifisco è quella di affrontare con un approccio ironico e divulgativo temi complessi, con brevi pièces letteral-teatrali, per sfidare i luoghi comuni e scoprire, ad esempio, cos’è – o chi è – l’IVA e cosa vuole da noi, o come funzionano i meccanismi che regolano la spesa pubblica. Con un messaggio chiaro: fare bene i conti significa non solo comprendere i numeri, ma capire come un corretto rapporto con la fiscalità sia alla base della convivenza civile e di una società più giusta.

Per partecipare, il contributo è di 10 euro.

La quota include il tesseramento al FAC Studio, una copia del libro e un calice di vino accompagnato da stuzzichini.

È obbligatorio prenotarsi: per assicurarsi il posto scrivere a facstudioart@gmail.com.