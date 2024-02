‘Donne senza censura’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma il 3 e 4 febbraio

Va in scena il 3 e 4 febbraio al Teatro Lo Spazio di Roma, ‘Donne senza censura’, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Patrizia Schiavo.

Uno spettacolo nato nel 2013 e di scottante attualità per gli scandali e le denunce che da qualche anno a questa parte continuano a venire a galla nel mondo dello spettacolo.

… D’ora in poi racconto solo di vagine e organi affini… come avrete visto o sentito. Culi grossi, culi mosci e culattoni! Racconto di donne grasse e insoddisfatte, di viagra, di amanti ridicoli, improbabili… storie piccanti con personaggi imbarazzanti!…

Questa la dichiarazione d’intenti di un’artista che, sotto lo pseudonimo di Letizia Servo, si racconta in toni provocatori, radicali o malinconici, esponendo la propria identità multipla: dialoga ora con il pubblico, ora con un’intervistatrice, una voce off, che, non a caso, è la sua stessa voce, ora con le zone più oscure di sé.

Stupida, scandalistica o arrabbiata, in conflitto tra essere e dover essere, racconta la sua vita nel teatro tra verità e menzogne. Biografia di un’artista eclettica, che si confronta con la propria immagine, il mestiere, il rapporto con l’altro sesso , con la libertà, il potere e tra fantasmi reali e immaginari giganteggia l’ombra di Carmelo Bene.

Ironizzando sui torti o smitizzando gli abusi di potere, il racconto diventa ribellione linguistica anche attraverso due alter ego, che amplificano gli aspetti scabrosi e piccanti.

Due donne in conflitto ma pronte a vendicarsi dei torti subiti, che mentre si preparano per quello che sembrerebbe l’incontro della loro vita, passano in rassegna, con ironia e un certo gusto per l’eccesso, i fallimenti amorosi precedenti. Ognuna fa da specchio e da contrappeso all’altra e al di fuori di ogni vittimismo o moralismo, si espongono senza censura.

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Spettacoli

feriali ore 21:00

domenica ore 17:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 43

Roma

Informazioni e prenotazioni

339-775 9351 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it