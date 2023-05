‘Donne libere di vivere’, lezione spettacolo di Just The Woman I Am

In scena il 31 maggio nell’Aula Magna ‘Giovanni Agnelli’ del Politecnico di Torino

Mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 18:00 presso l’Aula Magna ‘Giovanni Agnelli’ del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24 a Torino, si svolgerà la lezione spettacolo 2023 ‘Donne libere di vivere’, organizzata grazie a Just the Woman I Am, l’iniziativa che coinvolge ogni anno decine di migliaia di persone, incentrata sulla salute della donna, che raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro, organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino.

Saranno delle micro-lezioni collegate tra loro dalla narrazione del giovane attore Riccardo Niceforo e dal jazz di Silvia Carbotti con i Frubers in the Sky.

I testi e la regia sono di Alessandro Perissinotto.

L’ingresso è gratuito, per prenotarsi è necessario compilare il modulo di registrazione.