‘Donne in rosso’, manichini anti-violenza a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Dietro ogni numero c’è una vita spezzata: 105 manichini dipinti di rosso per rappresentare simbolicamente le vittime di violenza contro le donne, trasformando numeri astratti in corpi concreti.

È questo il significato dell’installazione ‘Donne in rosso’ dell’artista Elend Zyma che sarà inaugurata domani, martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle ore 9:45 sul piazzale di Palazzo Pirelli adiacente piazza Duca d’Aosta.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

La violenza contro le donne è, prima di tutto, una battaglia culturale e anche l’arte può avere un ruolo determinante perché parla un linguaggio universale e ha una forza straordinaria: fa emozionare, riflettere, ci consente di mettere in discussione comportamenti che spesso passano inosservati e ci aiuta a riconoscere gli stereotipi.

Sostenere progetti creativi che parlano soprattutto ai giovani, come quello di Elend Zyma, significa investire in una società più attenta, più inclusiva, più giusta. Significa investire sul futuro.