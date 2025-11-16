‘Donne di Potere e Resistenza’ apre ‘Storie Borboniche al Serra’

Un viaggio tra arte, storia e partecipazione

Con ‘Storie Borboniche al Serra’ in programma dal 19 al 23 novembre, l’Associazione Motus presenta al Teatro Serra di Fuorigrotta una nuova rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito, che intreccia performance e laboratori per raccontare, in chiave contemporanea, il volto complesso e vitale della Napoli dei Borboni.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Affabulazione’, promosso dal Comune di Napoli e finanziato a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Cinque compagnie – Varco Attivo, Dramadonna, Akerusia Danza, Itinerarte e Naturarte – portano in scena la loro personale visione del tema, costruendo un percorso tra parola, corpo e suono, in cui la storia diventa materia viva e condivisa.

Ogni spettacolo è accompagnato da un laboratorio aperto al pubblico, ideato e condotto dagli stessi artisti, per approfondire le dinamiche sociali, artistiche e culturali del Regno borbonico attraverso la partecipazione attiva e la sperimentazione teatrale.

Il programma si apre il 19 novembre, alle ore 21:00, con Varco Attivo in ‘Donne di Potere e Resistenza’, regia di Patrizia Eger, con Patrizia Eger, Maria Strazzullo e Massimo Finelli, consulenza musicale di Sergio Mautone.

Il 20 novembre, alle ore 21:00, è la volta di Dramadonna con ‘L’influenza di Tanucci alla corte di Re Ferdinando’, regia di Cinzia Mirabella, con Cinzia Mirabella e Patrizia Di Martino e musiche dal vivo di Marcello Vitale.

Il 21 novembre, alle ore 21:00, il palco del Serra ospita Akerusia Danza con Napoli Borbonica – Splendore e Contraddizioni di un Regno, drammaturgia e interpretazione di Anita Mosca, danza e coreografia di Sabrina D’Aguanno, musiche dal vivo di Julia Primicile Carafa.

Il 22 novembre, alle ore 21:00, è in scena Itinerarte con ‘Eleonora e Carolina’, interpretato da Giorgia Palombi e Susanna Poole.

Il 23 novembre, alle ore 18:00, chiude la rassegna Naturarte con ‘Le Donne Aragonesi a Napoli – Li Cunti e Li Canti’, ideazione e regia di Patrizia Di Martino, con Patrizia Di Martino e Marcella Vitiello, e musiche dal vivo di Gianni Migliaccio.

Parallelamente agli spettacoli, il pubblico può partecipare ai cinque laboratori che fanno parte integrante del progetto e ne costituiscono la sua anima esperienziale.

Il 19 novembre, ore 15:00 – 18:00, con ‘Ribelli, Vigliacchi e Santi: Emozioni in Conflitto nella Napoli Borbonica’ condotto da Massimo Finelli, si esplorano le tensioni sociali e morali del Regno; il 20 novembre, ore 15:00 – 18:00, ‘Borboni in Scena: Intrighi e Passioni tra Storia e Teatro’, a cura di Anita Mosca, invita i partecipanti a rivivere figure e momenti emblematici della Napoli del Settecento; il 21 novembre, ore 15:00 – 18:00, con ‘Voci da Napoli Borbonica: Storie in Scena, Verità da Scoprire’ guidato da Giorgia Palombi, si dà voce a personaggi reali e immaginari per riflettere sulla memoria storica; il 22 novembre, ore 15:00 – 18:00, ‘La Cantina va in Scena: Maschere e Memorie Sotto la Chiesa’, condotto da Cinzia Mirabella, fonda Commedia dell’Arte e storia popolare in un percorso tra satira e improvvisazione; infine, il 23 novembre, ore 10:00 – 13:00, ‘Lettere dal Passato: Vita Quotidiana e Improvvisazione Storica’, diretto da Patrizia Di Martino, guida i partecipanti in un viaggio nel quotidiano del Regno borbonico, attraverso la scrittura e l’improvvisazione teatrale.

Info e prenotazioni: WhatsApp 366-8711689 – itinearteass@gmail.com