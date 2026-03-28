Home Campania Comune di Napoli Donne al Sud, a che punto è la parità di genere?

Donne al Sud, a che punto è la parità di genere?

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Redazione
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Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un incontro pubblico a Palazzo San Giacomo ha fatto il punto sulle discriminazioni di genere ancora esistenti nel Paese e sulle opportunità di sviluppo del Mezzogiorno che deriverebbero da un maggior riconoscimento delle donne.

Al dibattito hanno preso parte esponenti di associazioni, istituzioni e imprese; fra le altre Gilda Sportiello, Deputata, Melinda Di Matteo, Rete nazionale ‘Città delle donne’, Francesca Amirante, Consigliera Regione Campania, Emanuela Ferrante, Assessore pari opportunità Comune di Napoli.

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