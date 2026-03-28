Donne al Sud, a che punto è la parità di genere?

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Un incontro pubblico a Palazzo San Giacomo ha fatto il punto sulle discriminazioni di genere ancora esistenti nel Paese e sulle opportunità di sviluppo del Mezzogiorno che deriverebbero da un maggior riconoscimento delle donne.
Al dibattito hanno preso parte esponenti di associazioni, istituzioni e imprese; fra le altre Gilda Sportiello, Deputata, Melinda Di Matteo, Rete nazionale ‘Città delle donne’, Francesca Amirante, Consigliera Regione Campania, Emanuela Ferrante, Assessore pari opportunità Comune di Napoli.