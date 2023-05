‘Donna, Europa, Stereotipi’: a Napoli meeting AMMPE

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Donna, Europa, Stereotipi’ è il meeting organizzato dall’AMMPE, il il capitolo italiano dell’Associazione Mondiale delle Giornaliste e Scrittrici, insieme con la Consulta regionale per la condizione della donna, che si terrà a Napoli, il 23 e 24 maggio, al Centro Direzionale, presso la sede del Consiglio regionale, in sala Nassiriya.

Spiega Patricia Mayorga, Presidente AMMPE Italia:

Nelle 4 sessioni di lavoro insieme con le studentesse e gli studenti delle scuole, rifletteremo sul contrasto agli stereotipi, affronteremo le tematiche delle pari opportunità e dei diritti delle donne in Italia, con uno sguardo particolare alla legislazione europea, agli obiettivi indicati dal PNRR, e al ruolo che ha svolto e sta svolgendo l’Europa per invertire la rotta e affermare l’uguaglianza di genere in tutti campi.

Sottolinea Ilaria Perrelli, Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna:

Abbiamo con piacere accolto la proposta dell’AMMPE di svolgere a Napoli il loro appuntamento annuale.

È una iniziativa di grande attualità perché affronta il tema dei diritti e libertà delle donne a partire dall’Europa.

La disuguaglianza di genere è uno degli obiettivi del PNRR. Ma proprio in questi giorni i dati ISTAT ci consegnano purtroppo una fotografia della Campania impietosa, per la carenza degli asili nido e per un tasso di occupazione femminile fermo al 30,4 per cento, la metà di quello dell’Emilia-Romagna, della Toscana, del Friuli che superano la media nazionale del 50,8%, a conferma dei forti divari territoriali tra Nord e Sud.

Con il PNRR abbiamo una occasione unica. La Campania è stata tra le prime regioni a dotarsi di una legge per la parità salariale e l’occupazione femminile.

Ora è il momento di impegnarsi ancora di più e rafforzare quella rete di donne, associazioni, parti sociali e datoriali, che sta lavorando con l’obiettivo di ridurre e colmare un divario storico e dare vita ad un nuovo welfare che finalmente renda le donne protagoniste del proprio futuro.