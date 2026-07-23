Donato bilirubinometro alla Terapia Intensiva Neonatale AORN Caserta

Volpe: ‘Dialogo costruttivo e solidale con il Volontariato’

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato consegnato, questa mattina, all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta un bilirubinometro transcutaneo, destinato ai piccoli pazienti dell’Unità operativa di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale, che le associazioni Lions Club Caserta Villa Reale New Century, Ridiamo insieme – Clown dell’arte, AutoMotoClub Storico Normanno hanno donato all’AORN, devolvendo all’acquisto del macchinario il ricavato della manifestazione di beneficenza ‘Raduniamoci in Allegria’, svoltasi in città ad aprile scorso con una sfilata di auto e moto d’epoca, che ha fatto tappa anche in Ospedale.

La calorosa cerimonia di consegna si è svolta in Direzione Generale, presenti il manager, Gennaro Volpe, il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Italo Bernardo, e una significativa rappresentanza delle Associazioni che hanno sostenuto la donazione con, tra i soci, Eugenio Riccardelli per il Lions Club e Salvatore Vitale per l’Associazione Ridiamo insieme, che in Ospedale svolge attività di clownterapia rivolta ai degenti delle Unità operative di Pediatria e Geriatria.

Il Direttore generale, Volpe, ha dichiarato: