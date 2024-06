Don Mimmo Battaglia al Convegno diocesano Pastorale Carceraria

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato, 24 giugno presso il Centro di Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi di Napoli, alla via Buonomo 39 in Napoli, ‘Il valore del Dono – Convegno Diocesano del Volontariato Carcerario’.

Ai lavori, che inizieranno alle 9:00, parteciperà l’Arcivescovo metropolita di Napoli, don Mimmo Battaglia.

L’evento è organizzato dalla Pastorale Carceraria della Arcidiocesi di Napoli, insieme all’associazione di volontariato Liberi di Volare onlus ed è rivolto ai volontari del mondo del penitenziario.

I promotori spiegano:

I volontari carcerari: un ponte tra dentro e fuori che tenta di ricucire lo strappo avvenuto con la società, un sostegno per l’amministrazione penitenziaria e per le persone detenute, una figura che gioca un ruolo importantissimo nel trattamento della persona detenuta sia durante il periodo di detenzione che per il suo reinserimento nella vita sociale.