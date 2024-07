Don Luca Meacci nuovo assistente ecclesiastico nazionale del CSI

Il 60enne sacerdote toscano, dal 1996 guida spirituale del CSI Toscana, subentra nel ruolo a Don Alessio Albertini

La Presidenza della CEI ha nominato il nuovo assistente ecclesiastico nazionale del CSI.

È il toscano don Luca Meacci, 60 anni, fino ad oggi dal 1996 assistente ecclesiastico regionale del CSI Toscana.

È stato il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, ad ufficializzare la nomina ad opera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Queste le prime parole di don Luca da assistente ecclesiastico nazionale, appena raggiunto dalla notizia:

Ringrazio la CEI e il CSI per questa nomina che accolgo con gioia e tanta responsabilità. Mi appassionano le sfide, quindi l’accolgo con riconoscenza e impegno. Vorrei salutare gli Assistenti nazionali che mi hanno preceduto e il CSI di Toscana che mi ha fatto conoscere e vivere l’Associazione in tante dinamiche e occasioni. Ringrazio il mio Vescovo, Mons. Stefano Manetti, per aver avallato e condiviso questa nomina. Ed in questo momento vorrei salutare ed abbracciare tutto il CSI, atleti, dirigenti, società: abbiamo una grande fortuna, quella di poter servire, attraverso lo sport, tante persone di ogni età. Offrendo loro occasioni di festa, di gioco, di relazioni belle, dove lo sport valorizzi la bellezza dell’incontro e del competere. Al mondo dello sport nazionale, di ogni disciplina e grado, la mia riconoscenza e la mia disponibilità a collaborare per il bene della persona.

Nel dare il benvenuto al nuovo assistente, la cui nomina costituisce un dono della Chiesa ed un immenso regalo per tutto il CSI, il Presidente nazionale Vittorio Bosio ringrazia Sua Eminenza il Cardinale Mons. Matteo Zuppi, il Segretario Generale Mons. Giuseppe Baturi e tutta la Conferenza Episcopale Italiana per la costante fiducia e l’attenzione nei confronti dell’associazione, e la Diocesi di Fiesole che con generosa disponibilità ha consentito a don Luca di impegnarsi nel CSI nazionale per il prossimo quinquennio.

Il ruolo di assistente ecclesiastico da Statuto CSI è previsto a tutti i livelli associativi – nazionale, regionale e territoriale -, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del Centro Sportivo Italiano attraverso l’esercizio del suo servizio ministeriale.

Don Luca Meacci, con un passato da sportivo nel calcio amatoriale e nel ciclismo, è il decimo assistente ecclesiastico nazionale del CSI subentra a Don Alessio Albertini (2012/2023), dopo mons. Federico Sargolini (1945/1950), Mons. Albino Galletto (1950/1952), Mons. Nicola Pavoni (1953/1965), Don Claudio Bucciarelli (1965/1974), Don Gianni Gherardi (1974/1989), Don Gian Battista Gandolfo (1989/1995), Don Vittorio Peri (1995/2005), e Mons. Claudio Paganini (2005/2012).

Chi è don Luca Meacci

Nato ad Incisa Valdarno, il 16 maggio 1964, Don Luca Meacci ha frequentato il Seminario a Fiesole e svolto gli studi teologici a Firenze. Ordinato presbitero il 21 aprile 1990, nella Cattedrale di Fiesole, per imposizione della mani di Mons. Luciano Giovannetti.

Dal 1990 al 1998 è stato vicario parrocchiale presso la Collegiata di Montevarchi (AR), laddove è iniziata la sua esperienza con l’AGESCI, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, come Assistente Ecclesiastico del Gruppo Scout di Montevarchi, con diversi incarichi regionali fino a ricoprire dal settembre 2005 al settembre 2011 il ruolo di AE centrale per la Branca Esploratori e Guide, e dal 2017 al 2019 quello di AE centrale per la Branca Rover e Scolte.

Nominato consulente regionale toscano del Centro Sportivo Italiano dalla CET il 15 aprile 1996 a Firenze per mano del cardinal Silvano Piovanelli. Dal 4 settembre 2019 è Parroco della Parrocchia di San Martino a Rufina (FI), diocesi di Fiesole.