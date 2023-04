Domenico Guida Segretario Provinciale UGL Metalmeccanici Campobasso

Riceviamo e pubblichiamo.

L’UGL Metalmeccanici Campobasso ha celebrato il 3° Congresso eleggendo Segretario Provinciale Domenico Guida dove il Consiglio della federazione lo ha votato all’unanimità.

Guida, più volte RSA nello stabilimento Stellantis di Termoli e dirigente UGL di lungo corso, ha ricoperto nella sua lunga carriera sindacale vari incarichi, quasi tutti all’interno della federazione metalmeccanici.

Adesso guiderà, con una nuova squadra e un nuovo gruppo dirigente, la federazione composta da molti iscritti, RSU ed RSA, con un forte radicamento nel territorio e nei posti di lavoro dei comparti industriali.

Una federazione che s’interfaccerà con l’Amministrazione di Roberti Francesco Sindaco di Termoli e Presidente Provincia Campobasso presente al Congresso e con la Giunta Regionale dell’Assessore ai Trasporti, Quintino Pallante, FdI.

Presenti, inoltre, al Congresso, il Senatore Costanzo Della Porta, FdI, l’Avv. Michele Marone, Cordinatore Lega Molise, Giuseppe Notartomaso, Sindaco di Campodipietra, Domenico Esposito, Consigliere Comunale Campobasso, Sabella Vincenzo, Consigliere Provinciale, e Francesco Guida, Segretario Provinciale UILM.

Ha presieduto il Congresso il Segretario Nazionale dei Metalmeccanici, Antonio Spera con la presenza del componente Segreteria Nazionale della federazione, Aurelio Melchionno.

Ha dichiarato il neo Segretario provinciale UGL, Guida:

Un forte augurio giunge dal Segretario Nazionale Antonio Spera:

Il territorio e nello specifico Campobasso è importante per la presenza dell’industria automobilistica d’Italia, Stellantis che ha portato notevoli investimenti in tutta la Regione.

Guida avrà tutto il nostro supporto, guiderà una federazione in un territorio che, negli ultimi anni, ha perso diverse aziende che hanno scelto di investire altrove.

Come sindacato siamo stati e saremo ancora vicini alle esigenze dei lavoratori battendoci su tutto il territorio nazionale per la sicurezza sul lavoro, un aspetto sul quale l’UGL non transige perché è inconcepibile che oggi si possa continuare a morire per lavorare.