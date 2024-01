Domenica al Museo: 7 gennaio 2024 alla Galleria dell’Accademia Firenze

Ingresso con biglietto gratuito per visitare le meraviglie del museo

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 7 gennaio la Galleria dell’Accademia di Firenze grazie all’iniziativa domenica al museo, #DomenicalMuseo, voluta dal MiC – Ministero della Cultura, sarà aperta gratuitamente al pubblico, con orario continuato dalle ore 8:15 alle 18:50, ultimo ingresso 18:20.

Non è possibile la prenotazione che resta attiva, invece, e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni, al costo di 4 euro, disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055-294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo al seguente link: https://www.galleriaaccademiafirenze.it/visita/#.

#DomenicalMuseo offre nel primo fine settimana del 2024 la possibilità di visitare gratuitamente domenica 7 gennaio la Galleria dell’Accademia di Firenze.

In quell’occasione sarà possibile ammirare alcune tra le più importanti collezioni di pittura e scultura al mondo e capolavori come ‘I Prigioni’ e il ‘David’ di Michelangelo, ma anche la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni, che compongono la Gipsoteca allestita nel monumentale Salone dell’Ottocento.

Non solo, il museo custodisce una ricca raccolta di pittura italiana antica e gli strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Ad arricchire e completare la visita, infine, la prima grande mostra monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi, con oltre quaranta opere autografe del Foschi accolte nella casa del David, tra dipinti e disegni, tra cui la pala d’altare, la Sacra Famiglia con San Giovannino (1526 – 1530), appartenente alle collezioni della Galleria dell’Accademia di Firenze.

L’esposizione ‘Pier Francesco Foschi (1502 – 1567). Pittore fiorentino’, visitabile fino al 10 marzo, è stata curata da Cecilie Hollberg, Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, Elvira Altiero, funzionario Storico dell’arte, responsabile del dipartimento storico – artistico della Galleria dell’Accademia di Firenze, da Nelda Damiano, che ha curato la mostra ‘Wealth and Beauty’ dedicata all’artista al Georgia Museum of Art, University of Georgia, Athens, USA, e da Simone Giordani, docente di storia dell’arte, studioso della pittura fiorentina rinascimentale e tardo rinascimentale e specialista del pittore Pier Francesco Foschi.

La Galleria dell’Accademia di Firenze ha realizzato un App per avvicinare i visitatori a questo grande manierista attraverso informazioni sulla mostra e sull’autore, contatti e prenotazioni oltre che un’audioguida ufficiale in italiano e inglese scaricabile ai seguenti link:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.audioguide.foschiexhibition&gl=IT

iOS: https://apps.apple.com/it/app/pier-francesco-foschi/id6471837756